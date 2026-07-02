Nhận định Thụy Sĩ vs Algeria: "Kẻ tám lạng, người nửa cân", lịch sử gọi tên ai?

Trận đấu giữa Thụy Sĩ và Algeria không chỉ là cuộc chiến giành tấm vé vào vòng 1/8 mà còn mang theo những nỗi ám ảnh lịch sử từ quá khứ, hứa hẹn tạo nên một màn so tài rực lửa và khó lường.

Nhìn lại lịch sử, bóng đá Thụy Sĩ đang bị bủa vây bởi một lời nguyền kéo dài suốt 70 năm qua tại các kỳ World Cup. Kể từ năm 1954 khi giải đấu được tổ chức trên quê nhà, Thụy Sĩ chưa bao giờ vượt qua được vòng loại trực tiếp đầu tiên của một vòng chung kết cúp thế giới. Họ đã rất nhiều lần tiến sát tới ngưỡng cửa lịch sử nhưng đều phải dừng bước đầy cay đắng ở vòng 16 đội.

Tuy nhiên, nếu xét về phong độ hiện tại và sự ổn định, Thụy Sĩ có quyền tự tin vào một kết quả có lợi. Đại diện châu Âu tiến vào vòng knock-out với một lối chơi vô cùng lỳ lợm, kỷ luật và đậm chất thực dụng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, đối thủ của họ là đội tuyển Algeria tiến vào vòng loại trực tiếp sau một hành trình đầy cảm xúc và có phần hoang dã. "Cáo sa mạc" đã cống hiến cho khán giả những trận cầu bùng nổ, mà đỉnh điểm là trận hòa điên rồ 3-3 trước đội tuyển Áo ở lượt trận cuối cùng vòng bảng để lách qua khe cửa hẹp./.