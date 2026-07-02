Venezuela 1 tuần sau thảm họa: Hệ thống y tế quốc gia chịu sức ép chưa từng có

Một tuần kể từ khi thảm họa động đất tại Venezuela, hoạt động tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả vẫn diễn ra khẩn trương, trong khi hệ thống y tế quốc gia chịu sức ép chưa từng có.

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Tại Bệnh viện Domingo Luciani ở Caracas, đội ngũ y tế phải làm việc luân phiên 24 giờ mỗi ngày, trong điều kiện thiếu thuốc men, vật tư và trang thiết bị hiện đại, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn.



Bác sỹ Bệnh viện Domingo Luciani, "chúng tôi đã tiếp nhận một số lượng lớn người bị thương tại bệnh viện sau trận động đất nghiêm trọng này, và nguồn cung cấp vật tư y tế đang rất khan hiếm. Chúng tôi rất may mắn khi nhận được một lượng lớn vật tư y tế do công chúng và khu vực dân sự quyên góp."



Bệnh viện đã phải kích hoạt chế độ ưu tiên điều trị, tập trung nguồn lực cho những ca chấn thương nặng, trong khi bệnh nhân nhẹ được chuyển sang các cơ sở khác nhằm giảm tải cho khu cấp cứu và phòng mổ. Nhiều bác sỹ, điều dưỡng làm việc liên tục nhiều ca, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, cường độ làm việc cao đã khiến đội ngũ y tế kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.



Ông Moroni Rosales - Phó Giám đốc hành chính Bệnh viện Domingo Luciani:

Hiện tại, đội ngũ y tế tại bệnh viện chúng tôi đang làm việc theo ca để đảm bảo điều trị 24/24 cho các nạn nhân thiên tai. Sau nhiều ngày làm việc cường độ cao, các nhân viên y tế rất mệt mỏi. Tôi cũng cố gắng hết sức để sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho mọi người.



Ngoài hệ thống bệnh viện, các điểm tạm trú cũng trở thành nơi cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp với sự tham gia của bác sỹ nhi, nhân viên sức khỏe tâm thần và tình nguyện viên.



Để bảo đảm chỗ ở tạm thời cho người mất nhà cửa hoặc không dám quay về vì lo sợ sập nhà, chính quyền Venezuela đã thiết lập 15 trại tị nạn quy mô lớn tại La Guaira và khoảng 50 điểm trú ẩn trong và quanh Caracas.



Các trại này được dựng trên các không gian công cộng, trang bị lều bạt, bếp ăn tập thể và khu vệ sinh, cung cấp lương thực, nước sạch và chỗ nghỉ qua đêm cho hàng nghìn gia đình



Belkis Martinez - Bác sỹ nhi khoa tình nguyện, "chúng tôi đi từ lều này sang lều khác để hỏi mọi người cần gì và đã điều trị cho nhiều bệnh nhân bị dị ứng, ho và tiêu chảy, Chúng tôi cũng xây dựng một mạng lưới hỗ trợ, bạn bè đã gửi cho chúng tôi vật tư y tế, và các đồng nghiệp tại bệnh viện cũng đã chung tay giúp đỡ. Và đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm."



Tại các trại tị nạn, bên cạnh hoạt động cứu trợ vật chất, một số nghệ sỹ và nhóm tình nguyện tổ chức sinh hoạt vẽ tranh, chơi nhạc, giúp trẻ em và người lớn giải tỏa căng thẳng, từng bước vượt qua sang chấn tâm lý.



Tính đến ngày 2/7, số người thiệt mạng đã vượt mốc 2.000, số người bị thương đã lên hơn 10.000, trong khi hơn 600 dư chấn tiếp tục được ghi nhận sau thảm họa.

Nhà chức trách Venezuela khẳng định sẽ duy trì trạng thái khẩn cấp, huy động tối đa nguồn lực trong nước và kêu gọi hỗ trợ quốc tế nhằm từng bước vượt qua hậu quả của thảm họa động đất./.

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