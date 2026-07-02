Chính trị

Đoàn Việt Nam mở rộng tìm kiếm nạn nhân động đất tại Venezuela

Đoàn cứu hộ Việt Nam tiếp tục chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân động đất tại bang La Guaira, Venezuela. Lực lượng Quân đội, Công an phối hợp sử dụng chó nghiệp vụ, thiết bị hiện đại để cứu hộ.

Hằng Trần
Đội công binh tìm cách tiếp cận nạn nhân. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)
Đội công binh tìm cách tiếp cận nạn nhân. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Ngày 1/7 (giờ địa phương), đoàn công tác Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam tiếp tục triển khai tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau trận động đất kép tại Venezuela.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Trưởng đoàn công tác, yêu cầu các lực lượng tiếp tục "chạy đua với thời gian", phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dân Venezuela.

Trong điều kiện hiện trường phức tạp với nhiều công trình cao tầng bị sập đổ trên sườn dốc, lực lượng Quân đội và Công an Việt Nam phối hợp chặt chẽ, chia thành nhiều mũi tìm kiếm. Chó nghiệp vụ được sử dụng để xác định vị trí nghi có nạn nhân, sau đó lực lượng công binh triển khai thiết bị dò tìm bằng âm thanh và radar xuyên tường nhằm xác định chính xác vị trí trước khi tiếp cận.

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Chó nghiệp vụ được đưa vào hiện trường trước để xác định vị trí nghi có nạn nhân trong các công trình đổ sập. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Song song với công tác tìm kiếm, các mũi tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động theo đề nghị hỗ trợ từ gia đình các nạn nhân, trong khi đội quân y duy trì cấp cứu, điều trị cho người dân tại trạm thu dung.

Thượng tá Nguyễn Lê Cường, Phó Trưởng phòng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cho biết, kinh nghiệm từ các nhiệm vụ cứu hộ trước đây cho thấy việc phân tích kỹ hiện trường và xây dựng phương án tác chiến phù hợp có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả tìm kiếm.

Theo cập nhật trong ngày 1/7, đoàn Việt Nam đã xác định 16 vị trí có nạn nhân mắc kẹt, trực tiếp tổ chức tìm kiếm tại 9 vị trí và đưa các thi thể nạn nhân ra ngoài, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 23 người sau hai ngày làm nhiệm vụ. Bảy vị trí còn lại đã được bàn giao cho lực lượng địa phương tiếp tục xử lý.

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Trong điều kiện hiện trường phức tạp với nhiều công trình cao tầng bị sập đổ trên sườn dốc, lực lượng Quân đội và Công an Việt Nam phối hợp chặt chẽ, chia thành nhiều mũi tìm kiếm. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Đây là lần thứ ba Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam cử lực lượng cùng phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Đoàn công tác tại Venezuela gồm 124 thành viên.

Cùng ngày, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố quốc tang kéo dài 7 ngày để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kép./.

Vietnam+
#Hoạt động cứu hộ tại Venezuela #Động đất và hậu quả #Hợp tác quốc tế trong cứu hộ #Sử dụng công nghệ trong cứu nạn #Hỗ trợ nhân đạo từ Việt Nam
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