Chính trị

Đoàn Việt Nam tìm thấy 23 nạn nhân trong hoạt động cứu hộ động đất tại Venezuela

Đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela đã tìm thấy 23 nạn nhân động đất, xác định 16 vị trí mắc kẹt và bàn giao 7 vị trí cho lực lượng địa phương. Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày.

Hằng Trần
Đội công binh tìm cách tiếp cận nạn nhân. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)
Đội công binh tìm cách tiếp cận nạn nhân. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Trong quá trình tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira (Venezuela), ngày 1/7 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ Việt Nam đã xác định chính xác 16 vị trí có nạn nhân mắc kẹt.

Theo thông tin từ hiện trường, đoàn đã trực tiếp triển khai công tác tìm kiếm tại 9 vị trí, đưa ra ngoài thành công các thi thể nạn nhân, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 23 người. Bảy vị trí còn lại đã được đoàn bàn giao cho lực lượng chức năng và đội cứu hộ sở tại tiếp tục xử lý.

Đây là lần thứ ba Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam cử lực lượng cùng phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Đoàn công tác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela gồm 124 thành viên.

Cùng ngày, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố quốc tang trong 7 ngày để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kép.

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Đoàn cứu hộ Việt Nam đã trực tiếp triển khai công tác tìm kiếm tại 9 vị trí, đưa ra ngoài thành công các thi thể nạn nhân. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Thời gian quốc tang bắt đầu từ 18 giờ ngày 1/7 (giờ địa phương). Bà Delcy Rodriguez cũng gửi lời chia buồn tới các gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời khẳng định Chính phủ Venezuela sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và bảo vệ người dân vượt qua hậu quả của thảm họa./.

Vietnam+
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