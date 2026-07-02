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Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày tưởng nhớ các nạn nhân động đất

Tổng thống lâm thời Venezuela thông báo quốc tang 7 ngày và gửi thông điệp an ủi, động viên những người đang phải gánh chịu thảm kịch, tái khẳng định cam kết sẽ luôn đồng hành và bảo vệ họ.

Nhật Ninh
Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người dân còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. (Ảnh: Lê Hoàng/TTXVN phát)
Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người dân còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. (Ảnh: Lê Hoàng/TTXVN phát)

Ngày 1/7, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong 2 trận động đất lớn tại quốc gia Nam Mỹ này hồi tuần trước, khiến gần 2.300 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác vẫn đang mất tích.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, bà Rodriguez thông báo quốc tang 7 ngày sẽ bắt đầu từ 18h ngày 1/7 theo giờ địa phương (5h ngày 2/7 theo giờ Việt Nam) và gửi thông điệp an ủi, động viên những người đang phải gánh chịu thảm kịch, tái khẳng định cam kết sẽ luôn đồng hành và bảo vệ họ.

Bà viết: “Linh hồn Venezuela như bị xé nát trước những mất mát về người do các trận động đất khủng khiếp gây ra."

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez thông báo tính đến ngày 1/7, hai trận động đất xảy ra hôm 24/6 đã khiến 2.295 người thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương.

Trong một diễn biến khác, Tướng Francis Donovan, Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM) quân đội Mỹ cho biết khoảng 2.000 binh sỹ nước này đang tham gia các hoạt động cứu trợ ứng phó thảm họa, trong đó bao gồm các lực lượng trên bộ, trên không và trên biển, tại khu vực xung quanh Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Động đất #Quốc tang #Nạn nhân #Cứu trợ Venezuela
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