Mỹ chỉ trích cách Hàn Quốc điều tra vụ rò rỉ dữ liệu của Coupang

Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ ngày 1/7 công bố báo cáo điều tra, cáo buộc các cơ quan chức năng Hàn Quốc áp dụng biện pháp thực thi quy định về chống tham nhũng và an ninh dữ liệu mang tính “phân biệt đối xử” đối với nền tảng thương mại điện tử Coupang, đồng thời cho rằng một số hoạt động điều tra có dấu hiệu vượt quá khuôn khổ hợp tác thương mại song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tranh cãi xuất phát từ sự cố rò rỉ dữ liệu cá nhân của Coupang được công bố vào tháng 11/2025. Khi đó, doanh nghiệp thừa nhận khả năng dữ liệu của khoảng 33 triệu khách hàng bị ảnh hưởng và đã công khai xin lỗi, trong khi cựu Tổng giám đốc Park Dae-jun từ chức sau vụ việc.

Tuy nhiên, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ dẫn các tài liệu và lời khai do doanh nghiệp cung cấp cho rằng các đánh giá điều tra nội bộ sau đó cho thấy quy mô sự cố thực tế có thể nhỏ hơn nhiều, chỉ liên quan khoảng 3.000 khách hàng, xuất phát từ hành vi của một cựu nhân viên bị cáo buộc đánh cắp dữ liệu.

Báo cáo cũng cáo buộc rằng bất chấp các kết luận này, phía Hàn Quốc vẫn tiến hành khoảng 40 cuộc điều tra thông qua 11 cơ quan khác nhau, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp khối lượng lớn tài liệu, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp xử phạt hành chính.

Tài liệu cũng nêu khả năng áp dụng chế tài hình sự và hạn chế xuất cảnh đối với Harold Rogers, giám đốc điều hành tạm quyền mang quốc tịch Mỹ của công ty.

Đáng chú ý, báo cáo đề cập việc các cơ quan chức năng Hàn Quốc được cho là đã yêu cầu truy tìm và trục vớt một máy tính xách tay bị vứt dưới sông ở Thượng Hải (Trung Quốc), coi đây là một phần trong nỗ lực thu thập chứng cứ phục vụ điều tra.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho rằng tổng thể các biện pháp này phản ánh sự thiếu cân bằng trong cách tiếp cận thực thi pháp luật đối với doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời đặt câu hỏi về mức độ phù hợp với các cam kết thương mại giữa Washington và Seoul.

Hiện, phía Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận chính thức về các cáo buộc nêu trong báo cáo./.

Hàn Quốc thanh tra Coupang Financial do cáo buộc cho vay lãi suất cao Coupang Financial đang tâm điểm chỉ trích vì cáo buộc lợi dụng vị thế thống lĩnh thị trường để áp mức lãi suất cao đối với những khoản vay dành cho người bán (vendors).