Sony chấm dứt phát hành trò chơi PlayStation phiên bản đĩa kể từ 2028

Sony Interactive Entertainment (SIE) ngày 1/7 thông báo sẽ chấm dứt phát hành các trò chơi PlayStation phiên bản đĩa kể từ tháng 1/2028, chuyển hoàn toàn sang hình thức phân phối kỹ thuật số.

Quyết định phản ánh xu hướng người dùng ngày càng ưu tiên mua và tải game trực tuyến, đồng thời được kỳ vọng giúp hãng cắt giảm chi phí sản xuất và phân phối.

Trong thông báo trên blog PlayStation, Giám đốc cấp cao phụ trách truyền thông nội dung của SIE Sid Shuman cho biết việc ngừng phát hành bản đĩa là sự điều chỉnh phù hợp với thay đổi trong thói quen tiêu dùng cũng như xu hướng phát triển của ngành công nghiệp giải trí.

Theo kế hoạch, từ tháng 1/2028, tất cả các trò chơi mới dành cho hệ máy PlayStation sẽ chỉ được bán dưới dạng kỹ thuật số thông qua PlayStation Store hoặc các nhà bán lẻ cung cấp mã tải game. Những tựa game đã phát hành trước thời điểm này vẫn tiếp tục được hỗ trợ và lưu hành dưới dạng đĩa vật lý.

Sony cho rằng hình thức phân phối kỹ thuật số đang trở thành lựa chọn phổ biến của đa số người chơi nhờ tính tiện lợi, cho phép mua và tải game ngay tại nhà mà không phải chờ vận chuyển. Bản quyền số cũng giúp người dùng không phải lo đĩa bị hỏng, thất lạc hoặc xuống cấp theo thời gian.

Động thái này cũng giúp Sony giảm đáng kể chi phí sản xuất đĩa, in ấn bao bì, sách hướng dẫn và vận chuyển đến các thị trường trên toàn cầu. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định khoản tiết kiệm này vẫn nhỏ hơn nhiều so với chi phí phát triển game.

Dù vậy, quyết định của Sony được dự báo sẽ gây nhiều tranh luận, đặc biệt với những người chơi vẫn ưa chuộng game vật lý. Khi đĩa game biến mất, người dùng sẽ không còn có thể mua game cũ với giá rẻ, bán lại sau khi chơi xong hoặc trao đổi, cho mượn game giữa bạn bè như trước.

Thông báo của Sony được đưa ra không lâu sau khi có thông tin game rất được mong đợi Grand Theft Auto VI cũng sẽ chỉ phát hành dưới dạng kỹ thuật số.

Diễn biến này cho thấy ngành công nghiệp trò chơi điện tử đang tăng tốc chuyển sang mô hình phân phối trực tuyến, đánh dấu sự khép lại của kỷ nguyên đĩa game vật lý vốn đã tồn tại hàng chục năm./.

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