Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc bắt đầu thủ tục xử lý Google

Ủy ban Thương mại công bằng Hàn Quốc (KFTC) ngày 1/7 thông báo đã chính thức khởi động thủ tục xử lý đối với Google vì nghi ngờ có hành vi hạn chế cạnh tranh trong hoạt động vận hành kho ứng dụng.

Ban Thư ký KFTC cho biết đã gửi báo cáo điều tra tới các bên liên quan và trình lên Hội đồng KFTC về nghi vấn Google vi phạm Luật Chống độc quyền và Thương mại công bằng.

Các đối tượng bị điều tra gồm Google LLC (Mỹ); Google Asia Pacific (Singapore) và Google Korea (Hàn Quốc).

Nếu bị xác định vi phạm, Google có thể phải đối mặt với mức tiền phạt lên tới 849,6 tỷ won (khoảng 620 triệu USD). Cách đây ba năm, tập đoàn này cũng từng bị KFTC xử phạt 42,1 tỷ won vì hành vi hạn chế giao dịch tương tự trên thị trường kho ứng dụng.

Báo cáo điều tra là văn bản nêu rõ các hành vi bị cho là vi phạm và kiến nghị hình thức xử lý của cơ quan điều tra, tương đương với bản cáo trạng trong tố tụng hình sự. Việc báo cáo được chuyển cho các bên đồng nghĩa với việc thủ tục xử lý chính thức được khởi động.

Theo KFTC, khi nhiều công ty phát triển game có ý định rời Google Play do mức phí thanh toán trong ứng dụng quá cao, Google đã triển khai chương trình Games/Google Velocity Program (GVP) nhằm giữ chân các đối tác.

Theo chương trình này, Google hỗ trợ chi phí sử dụng các dịch vụ của hãng như Google Cloud, Google Ads và YouTube với điều kiện những nhà phát triển phải phát hành trò chơi trên Google Play sớm hơn hoặc ít nhất đồng thời với các kho ứng dụng khác, đồng thời bảo đảm chất lượng và những điều kiện phân phối không thấp hơn các nền tảng cạnh tranh.

Có tổng cộng 22 doanh nghiệp tham gia chương trình, gồm 5 công ty Hàn Quốc như Netmarble, NCSoft, Nexon, Com2uS và Pearl Abyss, cùng 17 doanh nghiệp nước ngoài như Activision Blizzard King và Riot Games.

Theo KFTC, các hợp đồng này được ký trong giai đoạn từ tháng 7/2019 đến tháng 3/2026, với thời hạn khác nhau tùy từng doanh nghiệp. Một điểm đáng chú ý của chương trình GVP là khoản hỗ trợ của Google tăng theo doanh thu mà từng trò chơi đạt được trên Google Play.

Theo các điều tra viên của KFTC, cơ chế này đã làm giảm đáng kể động lực đưa sản phẩm lên các kho ứng dụng cạnh tranh của những hãng game. Đặc biệt, do khoản hỗ trợ được thiết kế theo hình thức lũy tiến, Google trên thực tế đã buộc các doanh nghiệp phải duy trì quan hệ giao dịch gần như độc quyền với Google Play, từ đó cản trở hoạt động kinh doanh của các đối thủ như One Store.

Thị phần của Google Play trên thị trường kho ứng dụng Android tại Hàn Quốc hiện vẫn duy trì ở mức trên 80%.

KFTC cũng cho rằng các thỏa thuận này còn làm giảm khả năng các doanh nghiệp phát triển game tự xây dựng hoặc vận hành kho ứng dụng riêng.

Ông Jeong Hee-eun, Cục trưởng Cục Giám sát thị trường của KFTC, cho biết mặc dù các doanh nghiệp nhận được hỗ trợ tài chính từ Google, nhưng với vị thế áp đảo của Google trên thị trường, việc từ chối tham gia chương trình gần như không khả thi. Việc nhận hỗ trợ kinh tế không đồng nghĩa hành vi đó không vi phạm Luật Thương mại công bằng.

KFTC ước tính doanh thu Google thu được tại Hàn Quốc từ các hành vi bị cho là lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường lên tới 14.160 tỷ won (khoảng 9,217 tỷ USD). Các điều tra viên nhận định đây là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng và kiến nghị áp dụng cả biện pháp khắc phục lẫn xử phạt hành chính.

Theo quy định hiện hành, KFTC có thể phạt tối đa 6% doanh thu liên quan, tương đương mức cao nhất khoảng 849,6 tỷ won.

Đáp lại, đại diện Google khẳng định tập đoàn đã hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình điều tra và sẽ tiếp tục chứng minh trước KFTC rằng công ty không có hành vi vi phạm pháp luật.

Hiệp hội Người sử dụng trò chơi Hàn Quốc - đơn vị đã gửi đơn khiếu nại Google lên KFTC vào năm 2024 - bày tỏ hoan nghênh quyết định của cơ quan quản lý.

Chủ tịch hiệp hội Lee Cheol-woo cho rằng chương trình GVP đã làm tổn hại hệ sinh thái game và chuyển gánh nặng chi phí sang người tiêu dùng.

Ông cũng nhận định khoản doanh thu hơn 14.000 tỷ won mà KFTC xác định phản ánh phần chi phí mà người chơi game phải gánh chịu do cấu trúc thị trường mang tính độc quyền.

Đây là lần thứ hai trong vòng 3 năm Google bị KFTC khởi động thủ tục xử lý vì các hành vi liên quan đến cạnh tranh trên thị trường kho ứng dụng. Năm 2023, Google từng bị phạt 42,1 tỷ won và bị yêu cầu khắc phục sau khi bị phát hiện cung cấp các ưu đãi như quảng bá ứng dụng và hỗ trợ mở rộng ra nước ngoài cho các hãng game với điều kiện không phát hành sản phẩm trên One Store.

Do tái phạm trong vòng 5 năm, mức tiền phạt lần này có thể bị tăng thêm từ 20-40% theo quy định. Tuy nhiên, KFTC cho biết mức phạt tối đa vẫn không vượt quá 849,6 tỷ won.

Theo quy trình, Google có 8 tuần kể từ khi nhận báo cáo điều tra để nộp ý kiến bằng văn bản, tiếp cận và sao chép hồ sơ chứng cứ nhằm bảo đảm đầy đủ quyền bào chữa.

KFTC cho biết sẽ đẩy nhanh quá trình xem xét và sớm đưa ra quyết định cuối cùng, coi đây là vụ việc quan trọng nhằm khôi phục cạnh tranh thực chất trên thị trường kho ứng dụng tại Hàn Quốc./.

Google đối mặt vụ kiện 3 tỷ bảng Anh về quảng cáo trực tuyến Theo cáo buộc, Google đã ưu tiên các dịch vụ quảng cáo của riêng mình, điển hình là quảng cáo biểu ngữ banner trên các trang web, đồng thời loại bỏ các đối thủ cạnh tranh.