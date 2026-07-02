Trung Quốc công bố lộ trình phát triển Internet công nghiệp đến năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) cùng 7 cơ quan trung ương khác đã công bố “Ý kiến thực hiện thúc đẩy phát triển chất lượng cao Internet công nghiệp,” đặt mục tiêu đến năm 2030 giá trị gia tăng của ngành công nghiệp cốt lõi Internet công nghiệp vượt 2.500 tỷ Nhân dân tệ (NDT - 369,8 tỷ USD) và đến năm 2035 xây dựng hệ thống hạ tầng Internet công nghiệp hàng đầu thế giới.



Văn kiện trên cho biết, đến năm 2030, Trung Quốc sẽ hoàn thiện hệ thống công nghệ, tiêu chuẩn và sản phẩm Internet công nghiệp; triển khai quy mô lớn hạ tầng mới, xây dựng khoảng 50.000 mạng 5G chuyên dụng phục vụ công nghiệp, hình thành khoảng 5 nền tảng Internet công nghiệp tổng hợp có ảnh hưởng quốc tế và mở rộng ứng dụng tới toàn bộ 207 nhóm ngành công nghiệp chế tạo.

Tỷ lệ doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn thuộc các ngành trọng điểm áp dụng phân loại, phân cấp an toàn mạng dự kiến đạt 80%.



Bên cạnh đó, Trung Quốc đặt mục tiêu đẩy nhanh ứng dụng các tác nhân AI (AI Agent) trong sản xuất nhằm nâng cao năng lực cảm nhận, ra quyết định và thực thi thông minh, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trên toàn bộ chuỗi từ thiết kế, thử nghiệm, sản xuất đến vận hành và dịch vụ.



Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Thông tin và truyền thông Trung Quốc (CAICT) Ngao Lập cho biết đến cuối năm 2025, giá trị gia tăng của ngành công nghiệp cốt lõi Internet công nghiệp tại Trung Quốc đã đạt 1.670 tỷ NDT (247 tỷ USD), với phạm vi ứng dụng bao phủ toàn bộ 41 lĩnh vực công nghiệp. Theo ông, trong thập niên tới, Internet công nghiệp sẽ chuyển từ vai trò nền tảng kết nối sang động lực phát triển thông minh nhờ AI.

Việc kết hợp Internet công nghiệp với AI sẽ tạo ra 3 thay đổi lớn, gồm nâng cấp toàn diện hạ tầng thông minh, thúc đẩy hình thành các yếu tố sản xuất thông minh và mở rộng giá trị ứng dụng từ nhà máy thông minh sang nền kinh tế thông minh.

Các nền tảng Internet công nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm điều phối dữ liệu, mô hình AI và các tác nhân thông minh, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển từ cung cấp thiết bị sang cung cấp dịch vụ và năng lực số.



Viện trưởng CAICT Dư Hiểu Huy nhận định AI sẽ là yếu tố công nghệ có tác động lớn nhất trong thập niên tới. Ông cho rằng lượng dữ liệu và kịch bản ứng dụng phong phú của Internet công nghiệp Trung Quốc không chỉ thúc đẩy chuyển đổi số ngành sản xuất mà còn có thể hỗ trợ các đột phá về công nghệ AI.



Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định giai đoạn phát triển Internet công nghiệp tích hợp AI từ năm 2026 sẽ không chỉ là sự kết hợp giữa AI và hệ thống điều khiển công nghiệp, mà là quá trình tái cấu trúc toàn diện trên cơ sở tích hợp công nghệ vận hành (OT), công nghệ thông tin (IT) và AI.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Trung Quốc cần tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn, hệ thống an toàn, đồng thời đẩy nhanh đột phá về truyền thông, hệ điều hành và điều phối năng lực tính toán, tạo nền tảng cho quá trình hiện đại hóa ngành chế tạo./.

Trí tuệ Nhân tạo: Trung Quốc dẫn đầu thế giới về bằng sáng chế AI Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo ngày càng trở nên cân bằng và quyết liệt, mở ra một giai đoạn mới của sự đối đầu công nghệ giữa các cường quốc.

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