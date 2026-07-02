Thủ tướng Nhật Bản đến New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ

Ngày 1/7, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã tới thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày tới Ấn Độ với chương trình nghị sự tập trung vào các lĩnh vực thương mại đầu tư, công nghệ chủ chốt, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng và hợp tác về vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo kế hoạch, bà Takaichi sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Narendra Modi trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ-Nhật Bản lần thứ 16.

Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba của châu Á đang tìm cách làm sâu sắc thêm mối quan hệ thương mại song phương.

Theo số liệu chính thức của Ấn Độ, kim ngạch thương mại hai chiều trong giai đoạn 2025-2026 đã vượt 27 tỷ USD. Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ năm tại Ấn Độ kể từ tháng 4/2000 với tổng vốn đầu tư lũy kế đạt 48 tỷ USD. Năm ngoái, Tokyo cam kết đến năm 2035 sẽ đầu tư 68 tỷ USD vào khu vực tư nhân của Ấn Độ.

Trong bài viết đăng trên báo The Times of India nhân chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 1-3/7, Thủ tướng Takaichi bày tỏ mong muốn cùng Thủ tướng Modi thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu Nhật Bản-Ấn Độ lên tầm cao mới, hướng tới mục tiêu xây dựng một trật tự khu vực dựa trên luật lệ, tăng cường khả năng tự chủ và phát triển thịnh vượng cho các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

Nhật Bản ủng hộ tầm nhìn chiến lược của Ấn Độ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định Tokyo coi New Delhi là đối tác không thể thiếu trong việc hiện thực hóa tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP).