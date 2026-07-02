Chứng khoán Hàn Quốc lại “đỏ lửa” khi cổ phiếu bán dẫn bị bán tháo

Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) sáng 2/7 đã kích hoạt cơ chế tạm ngừng giao dịch "sidecar" trên thị trường KOSPI sau khi chỉ số chứng khoán chuẩn của Hàn Quốc giảm mạnh do làn sóng bán tháo cổ phiếu ngành bán dẫn.

Thông tin cho biết thị trường đã bị tạm ngừng giao dịch đối với các cổ phiếu niêm yết trên sàn KOSPI trong 5 phút ngay sau khi mở cửa.

Sau khi mở cửa giảm 4,46%, chỉ số KOSPI tiếp tục mất 446,8 điểm, tương đương 5,34%, xuống còn 7.856,61 điểm vào lúc 9 giờ 08 phút.

Sidecar là cơ chế an toàn của thị trường chứng khoán Hàn Quốc nhằm hạn chế biến động quá mạnh. Khi được kích hoạt, giao dịch sẽ bị tạm ngừng trong 5 phút, giúp thị trường có thời gian ổn định tâm lý trước khi giao dịch được nối lại.

Đà giảm của thị trường chủ yếu xuất phát từ việc các nhà đầu tư đồng loạt bán ra cổ phiếu ngành bán dẫn theo xu hướng từ đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ trên thị trường Mỹ trong phiên giao dịch trước đó.

Theo quy định của KRX, cơ chế "sidecar" được kích hoạt khi chỉ số hợp đồng tương lai KOSPI 200 giảm từ 5% trở lên và duy trì mức giảm này trong ít nhất một phút.

Đợt điều chỉnh của thị trường chứng khoán Hàn Quốc diễn ra sau giai đoạn tăng nóng trong tháng 6. Nhờ sự bùng nổ của ngành bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), chỉ số KOSPI liên tục lập các mức cao mới và ghi nhận mức tăng khoảng 68% trong quý 2/2026.

Đây là mức tăng theo quý mạnh nhất kể từ năm 1998. Riêng trong tháng 6, thị trường biến động rất mạnh khi dòng vốn nước ngoài liên tục chốt lời, khiến KOSPI nhiều lần giảm trên 5% trong một phiên và cơ chế ngắt giao dịch “sidecar” đã phải kích hoạt nhiều lần./.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm dưới áp lực từ nhóm cổ phiếu công nghệ Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 13,96 điểm xuống còn 52.305,24 điểm; chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 16,13 điểm xuống còn 7.483,23 điểm; còn Nasdaq giảm 173,69 điểm xuống còn 26.040,03 điểm.