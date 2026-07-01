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Chứng khoán châu Á duy trì động lực khi chờ báo cáo việc làm của Mỹ

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,6%, lên 70.474,96 điểm, đánh dấu phiên tăng điểm thứ thứ ba liên tiếp, nhờ cổ phiếu công nghệ lên giá theo đà tăng tại thị trường Mỹ phiên trước.

Lê Minh
Giao dịch viên tại một công ty chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Giao dịch viên tại một công ty chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 1/7, khi các nhà đầu tư chờ báo cáo việc làm của Mỹ, dữ liệu sẽ góp phần vào quyết định lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang (Fed).

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,6%, lên 70.474,96 điểm, đánh dấu phiên tăng điểm thứ thứ ba liên tiếp, nhờ cổ phiếu công nghệ lên giá theo đà tăng tại thị trường Mỹ phiên trước.

Tuy nhiên, các cổ phiếu đã chịu áp lực bán ra trong thời gian ngắn do lo ngại thị trường quá nóng.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Thượng Hải tăng 0,4%, lên 4.112,45 điểm. Thị trường Hong Kong đóng cửa nghỉ lễ.

Trong khi đó, chứng khoán Hàn Quốc kết thúc phiên giảm hơn 2% khi các nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng giá gần đây của cổ phiếu ngành bán dẫn nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh bất ổn về các cuộc đàm phán hòa bình mong manh giữa Mỹ và Iran. Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (Kospi) giảm 173,07 điểm, tương đương 2,04%, xuống 8.303,41 điểm.

Những biến động trong lĩnh vực công nghệ vài tuần qua gây lo ngại bong bóng đã hình thành.

Cuộc đua giành vị trí dẫn đầu trong sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo với các khoản đầu tư hàng nghìn tỷ USD đưa đến đợt tăng giá chóng mặt trên toàn cầu, đẩy giá trị của một số tên tuổi lớn như tập đoàn sản xuất chip Nvidia của Mỹ và SK hynix của Hàn Quốc lên cao kỷ lục.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều lo ngại rằng mức định giá đó đã quá cao, các nhà đầu tư có thể không thu được lợi nhuận sớm như mong đợi.

Về tình hình kinh tế Mỹ, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6/2026 được công bố vào ngày 2/7.

Nếu tình hình thị trường việc làm khả quan, khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ gia tăng, điều sẽ giáng một đòn mới vào thị trường chứng khoán. Chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Fed đã gây áp lực lên các cổ phiếu tăng trưởng cao.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 1/7, chỉ số VN - Index tăng 7,2 điểm (0,39%), lên 1.867,21 điểm. Chỉ số HNX - Index không đổi, ở mức 313,16 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)
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