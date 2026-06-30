Cổ phiếu ngành bán dẫn hướng tới quý tăng mạnh nhất lịch sử

Cổ phiếu ngành bán dẫn đang trên đà ghi nhận quý tăng mạnh nhất từ trước đến nay, nối dài đà bứt phá ấn tượng trong nửa đầu năm nhờ nhu cầu bùng nổ đối với hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, sau đợt điều chỉnh mạnh gần đây, giới đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu đà tăng này có còn bền vững.

Ông CJ Muse, Giám đốc điều hành cấp cao kiêm chuyên gia phân tích công nghệ của Cantor Fitzgerald, cho rằng trong 6 tháng qua, thị trường gần như "đặt cược tất tay" vào hạ tầng AI. Tuy nhiên, hiện nhà đầu tư bắt đầu hoài nghi về xu hướng này.

Chỉ số ngành bán dẫn Philadelphia Semiconductor Index (SOX) đã tăng tới 81% tính từ đầu quý 2/2026 và đang hướng tới quý tăng mạnh nhất lịch sử khi chỉ còn một phiên giao dịch nữa là kết thúc quý.

Tính từ đầu năm 2026, chỉ số này đã tăng 94%, mức tăng có thể là cao nhất kể từ thời kỳ bùng nổ bong bóng công nghệ năm 1999 nếu được giữ vững. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq 100 tăng 25% và S&P 500 tăng 14% tính từ đầu quý II, thấp hơn đáng kể so với nhóm cổ phiếu bán dẫn.

Tuy nhiên, tâm lý hưng phấn đã phần nào bị “dội gáo nước lạnh” sau đợt bán tháo tuần trước. Chỉ số SOX lao dốc 7,9%, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025, khi Phố Wall ngày càng lo ngại về triển vọng giá chip nhớ cũng như thông tin OpenAI có thể trì hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Sang phiên đầu tuần này, thị trường tiếp tục biến động mạnh khi chỉ số có lúc giảm 3,2% trước khi đảo chiều tăng 3,8% lúc đóng cửa.

Theo ông Muse, mối quan tâm lớn nhất hiện nay là liệu các tập đoàn công nghệ quy mô lớn có tiếp tục duy trì và mở rộng đầu tư vào AI sau năm 2026 hay không. Dù vậy, ông cho rằng làn sóng chi tiêu này sẽ chưa sớm kết thúc.

Biến động mạnh vốn không phải điều mới đối với nhóm cổ phiếu bán dẫn do ngành này mang tính chu kỳ cao, thường xuyên trải qua các giai đoạn bùng nổ rồi suy giảm.

Tuy nhiên, chu kỳ tăng trưởng lần này được thúc đẩy bởi nhu cầu AI, yếu tố vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các "đại gia" công nghệ như Microsoft, Amazon, Alphabet và Meta vẫn duy trì kế hoạch đầu tư mạnh tay vào hạ tầng AI.

Ở chiều ngược lại, nhiều nhà sản xuất thiết bị như Apple buộc phải tăng giá sản phẩm do chi phí chip nhớ tăng cao. Điều này tạo áp lực lên cổ phiếu của hãng khi giới phân tích lo ngại nhu cầu tiêu dùng có thể suy yếu.

Bên cạnh đó, thông tin OpenAI cân nhắc trì hoãn IPO cũng được xem là tín hiệu không tích cực, bởi công ty này là một trong những khách hàng chi tiêu lớn nhất cho chip AI.

Nhu cầu đối với chip nhớ và các sản phẩm lưu trữ là động lực lớn nhất thúc đẩy ngành bán dẫn trong nửa đầu năm. Micron Technology, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất Mỹ, đã tăng tới 301% chỉ trong sáu tháng, đưa giá trị vốn hóa vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Dẫn đầu thị trường là Sandisk với mức tăng 764%. Các doanh nghiệp như Western Digital, Seagate Technology và Intel cũng nằm trong nhóm tăng mạnh nhất.

Riêng Intel tăng 257% khi Phố Wall ngày càng tin tưởng kế hoạch tái cấu trúc và mở rộng hoạt động gia công chip của hãng đang mang lại kết quả tích cực. Trong khi đó, hãng sản xuất chip nhớ Hàn Quốc SK hynix đang lên kế hoạch huy động khoảng 29,4 tỷ USD thông qua niêm yết tại Mỹ.

Theo ông Sean Sun, Giám đốc quản lý danh mục tại Thornburg Investment Management, dòng tiền của nhà đầu tư đang tập trung vào những lĩnh vực đang tạo ra "điểm nghẽn" của chuỗi cung ứng bán dẫn, trong đó chip nhớ và sự phục hồi của Intel là hai chủ đề nổi bật.

Trái ngược với nhiều doanh nghiệp khác, một số tên tuổi lớn lại không còn duy trì được tốc độ tăng mạnh. Dù là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường chip AI và hiện là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, Nvidia mới chỉ tăng 4,5% từ đầu năm, trở thành cổ phiếu có diễn biến yếu nhất trong chỉ số SOX. Broadcom, nhà sản xuất chip lớn thứ hai của Mỹ, cũng chỉ tăng 7,6%.

Theo ông Sean Sun, Nvidia và Broadcom đang chịu tác động từ những điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng, khiến hai cổ phiếu này không còn có mức biến động mạnh như trước.

Dù vẫn được đánh giá có triển vọng tích cực, nhà đầu tư hiện ưu tiên những doanh nghiệp có khả năng hưởng lợi trực tiếp hơn từ các xu hướng tăng trưởng mới.

Theo dữ liệu của Bloomberg Intelligence, các nhà phân tích hiện dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp bán dẫn sẽ tăng 49% trong năm 2027, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 35% hồi tháng 4/2026.

Doanh thu cũng được kỳ vọng tăng 37%, thay vì 29% như dự báo trước đó. Cả hai mức tăng này đều vượt xa tốc độ tăng trưởng dự kiến của S&P 500.

Tuy nhiên, định giá giữa các doanh nghiệp vẫn có sự phân hóa rất lớn. Arm Holdings hiện được giao dịch ở mức hơn 140 lần lợi nhuận dự phóng trong 12 tháng tới, còn Intel khoảng 100 lần, những mức được đánh giá là khá cao theo các tiêu chuẩn định giá truyền thống.

Ngược lại, Nvidia hiện chỉ được định giá khoảng 18 lần lợi nhuận dự phóng, mức thấp nhất kể từ năm 2018 và thấp hơn nhiều so với mức trung bình 36 lần trong 10 năm qua./.

Nhóm bán dẫn dẫn dắt đà tăng trên thị trường chứng khoán Mỹ Dẫn đầu đà tăng trên thị trường là chỉ số Nasdaq Composite khi tăng 496,28 điểm, tương đương 1,91%, lên 26.517,93 điểm, nhờ sự bứt phá của nhóm cổ phiếu bán dẫn.

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