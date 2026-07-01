VN-Index tiếp tục hồi phục, cổ phiếu công nghệ thông tin bứt phá

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì đà hồi phục trong phiên giao dịch ngày 1/7 khi lực cầu chiếm ưu thế, giúp VN-Index tăng điểm và nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin trở thành điểm sáng dẫn dắt thị trường.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 7,2 điểm, tương đương tăng 0,39%, lên mức 1.867,21 điểm. Trong khi đó, HNX-Index dừng tại mức tham chiếu. Thị trường nghiêng về bên mua khi có 401 mã tăng giá, trong khi 271 mã giảm giá.

Riêng rổ VN30 ghi nhận 21 mã tăng, 8 mã giảm và 1 mã đứng giá, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì sự tích cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Thanh khoản thị trường giảm so với phiên giao dịch trước. Trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 491 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 13.200 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 35 triệu cổ phiếu, với giá trị giao dịch hơn 600 tỷ đồng.

Trong phiên, VN-Index mở cửa trong sắc xanh nhưng áp lực bán xuất hiện vào đầu phiên chiều khiến đà tăng chững lại. Chỉ số sau đó giao dịch giằng co, song lực mua vẫn chiếm ưu thế đến cuối phiên, giúp thị trường duy trì sắc xanh.

Xét về mức độ ảnh hưởng, các cổ phiếu MCH, BSR, VCB và TCB là những mã hỗ trợ tích cực nhất cho VN-Index, giúp chỉ số tăng hơn 6 điểm. Ở chiều ngược lại, VIC, VHM, VPL và LPB tạo áp lực giảm, lấy đi hơn 8 điểm của chỉ số.

Trên sàn HNX, chỉ số dao động quanh mốc tham chiếu khi lực mua và lực bán khá cân bằng. Một số cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh gồm THD giảm 2,01%, NVB giảm 1,38%, KSV giảm 1,22% và HHC giảm 6,23%. Ở chiều tích cực, BAB tăng 4,41%, PVS tăng 2,1%, KSF tăng 0,51% và MBS tăng 1,49%, giúp thị trường cân bằng hơn.

Điểm sáng trong phiên thuộc về nhóm công nghệ thông tin khi tăng mạnh nhất toàn thị trường với mức tăng 3,65%. Động lực chính đến từ các cổ phiếu như FPT tăng 3,85%, CMG tăng 1,48%, ELC tăng 0,88%, ITD tăng 0,96% và HPT tăng 3,57%.

Bên cạnh công nghệ thông tin, nhóm năng lượng và tiêu dùng thiết yếu cũng ghi nhận diễn biến tích cực với mức tăng lần lượt 3,5% và 1,42%; trong đó, nhiều cổ phiếu nổi bật như BSR tăng 5,38%, PLX tăng 1,35%, PVS tăng 2,1%, PVD tăng 1,98%, PVT tăng 1,76%. Ở nhóm tiêu dùng, MCH tăng 5%, VNM tăng 0,73%, MSN tăng 0,55%, QNS tăng 0,2% và VSF tăng 0,78%.

Ở chiều ngược lại, bất động sản là nhóm ngành gây áp lực lớn nhất lên thị trường khi giảm 1,24%. Nhiều cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn chịu sức ép điều chỉnh như VIC giảm 1,32%, VHM giảm 2,04%, KBC giảm 2,3% và VRE giảm 0,7%.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại quay lại mua ròng hơn 330,29 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung vào các mã VPB với giá trị mua ròng 302,82 tỷ đồng, HDB 87,89 tỷ đồng, VIC 81,14 tỷ đồng và MCH 60,92 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 26,95 tỷ đồng, tập trung tại các mã IDC với giá trị bán ròng 14,31 tỷ đồng, SHS 6,58 tỷ đồng, CEO 4,94 tỷ đồng và MBS 1,47 tỷ đồng.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 1/7 cho thấy tâm lý nhà đầu tư tiếp tục cải thiện khi sắc xanh lan tỏa trên diện rộng.

Dù áp lực chốt lời vẫn xuất hiện ở một số nhóm ngành, đặc biệt là bất động sản, sự bứt phá của nhóm công nghệ thông tin cùng dòng tiền trở lại ở nhiều cổ phiếu lớn đang hỗ trợ xu hướng hồi phục của thị trường./.

VN-Index trước mốc 1.900 điểm: Tăng trưởng cục bộ và phép thử từ vốn ngoại Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua phục hồi nhẹ, nhưng vẫn còn nhiều thách thức do áp lực tỷ giá, dòng tiền và rủi ro từ các cổ phiếu trụ cột.

​

​