Chứng khoán Mỹ giảm điểm dưới áp lực từ nhóm cổ phiếu công nghệ

Chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ trong phiên 1/7 do nhóm cổ phiếu công nghệ sụt giảm, nhưng đà tăng của cổ phiếu Meta Platforms đã giúp hạn chế phần nào mức giảm của chỉ số S&P 500 và Nasdaq.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 13,96 điểm, hay 0,03%, xuống còn 52.305,24 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 16,13 điểm, tương đương 0,22%, xuống còn 7.483,23 điểm, và chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 173,69 điểm, hay 0,66%, xuống còn 26.040,03 điểm.

Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà sụt giảm trong số các lĩnh vực cấu thành S&P 500. Mức định giá cao cùng chi phí đầu tư lớn cho trí tuệ nhân tạo (AI) của các tập đoàn công nghệ vẫn là mối lo ngại đối với một số nhà đầu tư trên thị trường.

Ông Tim Ghriskey, chiến lược gia danh mục đầu tư cấp cao của công ty Ingalls & Snyder ở New York, nhận định rằng các nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng trước các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, đặc biệt là khi kỳ nghỉ lễ dài ngày tại Mỹ đang đến gần.

Trước đó, Iran và Mỹ đã kết thúc một vòng đàm phán gián tiếp vào ngày 1/7 mà không có dấu hiệu nào cho thấy hai bên đạt được tiến triển nhằm chấm dứt chiến sự.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu của Meta Platforms đã bứt phá 8,8% sau khi hãng tin Bloomberg News đưa tin tập đoàn này đang xây dựng một mảng kinh doanh điện toán đám mây để bán năng lượng tính toán AI dư thừa.

Một yếu tố khác cũng góp phần nâng đỡ thị trường là phát biểu từ Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, khi ông cho biết các rủi ro lạm phát đã hạ nhiệt trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng tiếp nhận dữ liệu từ Viện Quản lý Nguồn cung (ISM), cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ đã chậm lại trong tháng 6 nhưng nhìn chung vẫn giữ ở mức ổn định.

Sự suy yếu của phiên giao dịch ngày hôm nay diễn ra ngay sau một quý II tăng trưởng mạnh mẽ của các chỉ số chính trên Phố Wall. Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq vừa ghi nhận mức tăng theo quý lớn nhất kể từ năm 2020, trong khi Dow Jones cũng đánh dấu màn thể hiện tốt nhất kể từ năm 2022.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 1/7, chỉ số VN-Index tăng 7,2 điểm (0,39%), lên 1.867,21 điểm. Chỉ số HNX-Index không đổi, ở mức 313,16 điểm./.

Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều Phiên giao dịch 22/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 148,01 điểm, tương đương 0,29%, lên mức 51.712,71 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 27,79 điểm, tương đương 0,37%, đóng cửa ở mức 7.472,79 điểm.