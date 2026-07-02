Hàn Quốc thông tin về vụ rò rỉ nước nặng từ lò phản ứng hạt nhân

Ngày 2/7, giới chức an toàn hạt nhân Hàn Quốc cho biết không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về phóng xạ sau sự cố rò rỉ nước nặng tại lò phản ứng hạt nhân Wolsong-4 ở thành phố Gyeongju, miền Đông Nam nước này.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Ủy ban An toàn và Bảo mật hạt nhân Hàn Quốc cho biết vào khoảng 14h26 ngày 1/7 (giờ địa phương, tức 12h26 theo giờ Việt Nam), Công ty Điện lực và Hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) đã báo cáo sự cố rò rỉ nước nặng tại lò phản ứng Wolsong-4. Cơ quan quản lý đã cử một nhóm chuyên gia đến hiện trường để tiến hành kiểm tra, đồng thời xác nhận không phát hiện bất thường về mức độ phóng xạ bên ngoài khu vực nhà máy.

Đến 21h00 cùng ngày, ước tính lượng nước nặng bị rò rỉ vào khoảng 208kg. Theo Ủy ban An toàn và Bảo mật hạt nhân Hàn Quốc, toàn bộ lượng nước rò rỉ vẫn được giữ trong phạm vi nhà máy và không phát tán ra môi trường bên ngoài.

Lò phản ứng Wolsong-4 hiện đang tạm ngừng vận hành để phục vụ công tác kiểm tra định kỳ kể từ tháng 7. Công ty Điện lực và Hạt nhân Hàn Quốc cho biết đã lập tức dừng hoạt động các máy bơm liên quan ngay sau khi phát hiện sự cố nhằm ngăn chặn rò rỉ lan rộng.

Lò phản ứng Wolsong-4 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Wolsong ở thành phố Gyeongju thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc, cách thủ đô Seoul khoảng 370 km về phía Đông Nam.

Đây là một trong 4 lò phản ứng sử dụng công nghệ lò phản ứng nước nặng áp lực (PHWR) CANDU-6 của Hàn Quốc, có công suất thiết kế khoảng 700 MW, công suất phát điện thực tế khoảng 589 MW.

Bắt đầu vận hành thương mại từ năm 1999, lò phản ứng này sử dụng nước nặng (D₂O) làm chất làm chậm và chất tải nhiệt, cho phép vận hành bằng uranium tự nhiên.

Nhà máy Wolsong là một trong những cơ sở điện hạt nhân quan trọng, góp phần bảo đảm nguồn cung điện cho Hàn Quốc./.

Hàn Quốc tái khởi động hoạt động của lò phản ứng hạt nhân Gori-2 Công ty Điện lực Thủy điện và Hạt nhân Hàn Quốc cho biết lò phản ứng Gori-2 đã được đưa vào vận hành trở lại, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng của Hàn Quốc.

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