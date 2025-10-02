Bỉ bật đèn xanh khởi động lại lò phản ứng hạt nhân Doel 4

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, Cơ quan Kiểm soát hạt nhân liên bang Bỉ (AFCN) thông báo đã phê duyệt việc khởi động lại lò phản ứng hạt nhân Doel 4, đánh giá rằng lò phản ứng này “đáp ứng các điều kiện để khởi động lại an toàn” và cho phép vận hành đến năm 2035.

Quyết định trên được đưa ra sau một thời gian bảo trì định kỳ và nằm trong quá trình chuẩn bị để tiếp tục vận hành lò phản ứng trong 10 năm tới.



Doel 4 đã ngừng hoạt động từ ngày 30/6 vừa qua. Việc khởi động lại diễn ra trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng De Croo đã quyết định gia hạn vận hành hai lò phản ứng mới nhất là Doel 4 và Tihange 3 thêm 10 năm, sau các cuộc đàm phán kéo dài với Engie Electrabel, đơn vị vận hành và quản lý các lò phản ứng này.

Engie chịu trách nhiệm vận hành, bảo trì và nâng cấp lò phản ứng, đồng thời lập hồ sơ LTO (Long Term Operation) trình AFCN, bao gồm các nghiên cứu về an toàn và kế hoạch hành động nhằm tăng cường an toàn trong quá trình vận hành dài hạn.



Hồ sơ LTO của Doel 4 và Tihange 3 đã được Engie nộp vào tháng 12/2024. Trong nửa đầu năm 2025, AFCN tiến hành phân tích sâu các hồ sơ này, gửi kết luận và yêu cầu Engie thực hiện một số điều chỉnh bổ sung.

Đối với Tihange 3, kế hoạch đã được hoàn thiện và lò phản ứng này đã khởi động lại từ tháng 7. Hiện kế hoạch hành động của Doel 4 đã được phê duyệt, lò phản ứng sẽ được khởi động lại trong những ngày tới.



Việc khởi động lại Doel 4 không chỉ đảm bảo nguồn điện quan trọng cho Bỉ mà còn là minh chứng cho quá trình vận hành dài hạn an toàn của các lò phản ứng hạt nhân, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa AFCN và Engie.

Theo AFCN, các biện pháp an toàn bổ sung và kế hoạch quản lý rủi ro của Engie giúp đảm bảo lò phản ứng vận hành hiệu quả, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn hạt nhân.



Với việc lò phản ứng trở lại hoạt động, Bỉ có thể tiếp tục khai thác năng lượng hạt nhân một cách an toàn và hiệu quả, góp phần vào ổn định nguồn điện trong nước trong thập kỷ tới./.

Nga hoàn tất lò phản ứng thứ hai cho tàu phá băng hạt nhân Rossiya Việc hoàn tất lò phản ứng thứ hai cho phép tàu phá băng hạt nhân Rossiya sớm đi vào hoạt động, có thể phá lớp băng dày hơn 4m, hoạt động liên tục, khẳng định vị thế dẫn đầu của Nga tại Bắc Cực.