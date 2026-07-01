Fujifilm hồi sinh dòng máy máy ảnh phim dùng một lần

Ngày 1/7, Fujifilm Corp. cho biết hãng sẽ tung ra các sản phẩm mới thuộc dòng máy ảnh phim dùng một lần QuickSnap, đánh dấu lần đầu tiên sau 20 năm dòng sản phẩm này được bổ sung mẫu mới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh máy ảnh phim đang được giới trẻ quan tâm trở lại, dù phần lớn người dùng hiện nay đã quen chụp ảnh bằng điện thoại thông minh.

Hai mẫu mới gồm phiên bản chống nước “Active” và phiên bản phim đen trắng “Black and White." Việc ra mắt sản phẩm mới cũng trùng với dịp Fujifilm kỷ niệm 40 năm dòng QuickSnap được bán tại Nhật Bản dưới thương hiệu “Utsurundesu” lần đầu xuất hiện trên thị trường.

Mẫu “Black and White” dự kiến được bán sớm nhất từ tháng 9, với giá khoảng 4.300 yen (26 USD).

Theo Fujifilm, mẫu máy này cho phép người dùng chụp ảnh đơn sắc, làm nổi bật chủ thể và tạo ra những bức ảnh “độc đáo, giàu tính nghệ thuật” mà không cần cài đặt đặc biệt hay kỹ thuật chụp nâng cao.

Trong khi đó, mẫu “Active” có khả năng chụp dưới nước ở độ sâu tối đa 10m. Sản phẩm này dự kiến được bán ra từ đầu tháng 8, với giá khoảng 4.480 yen.

Tính đến nay, hơn 1,7 tỷ máy ảnh QuickSnap đã được bán ra trên toàn thế giới. Doanh số dòng sản phẩm này từng đạt đỉnh vào năm 1997, sau đó suy giảm khi máy ảnh kỹ thuật số và điện thoại di động tích hợp camera trở nên phổ biến. Tuy nhiên, từ năm 2021, nhu cầu đối với máy ảnh phim dùng một lần bắt đầu phục hồi.

Fujifilm cho rằng trải nghiệm khác lạ so với các loại máy ảnh số khiến người tiêu dùng quay trở lại với các mẫu máy dùng phim bởi “bạn sẽ không biết ảnh chụp ra sao cho tới khi phim được rửa”./.

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