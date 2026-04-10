Đức cảnh báo nguy cơ rò rỉ bí mật quốc phòng qua dữ liệu định vị

Mặc dù Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine nghiêm cấm việc mua bán dữ liệu vị trí trái phép, nhưng thực tế các dữ liệu lịch trình di chuyển vẫn được giao dịch công khai trên mạng.

Thùy Linh
Các binh sỹ quân đội Đức diễn tập cứu hộ trong một cuộc tập trận. (Nguồn: Reuters)
Các binh sỹ quân đội Đức diễn tập cứu hộ trong một cuộc tập trận. (Nguồn: Reuters)

Các cơ sở sản xuất vũ khí của Đức tại Ukraine đang đối mặt với rủi ro bị tấn công do dữ liệu định vị điện thoại thông minh bị rao bán công khai. Đây là kết quả điều tra do cơ quan truyền thông BR của Đức và tổ chức netzpolitik.org phối hợp thực hiện.

Dù các tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Đức như Rheinmetall, Quantum Systems và KNDS nỗ lực giữ bí mật tọa độ các nhà máy sản xuất tại Ukraine, rủi ro an ninh vẫn hiện hữu.

Kết quả điều tra cho thấy các bên môi giới đang rao bán công khai lịch trình di chuyển của hàng triệu người dùng, cho phép đối phương phân tích và định vị chính xác các cơ sở quân sự.

Thói quen cấp quyền truy cập vị trí khi cài đặt ứng dụng được cho là đã vô tình đẩy thông tin cá nhân của người dùng vào tay các đơn vị buôn bán dữ liệu.

Dựa trên dữ liệu thu thập được từ một đại lý rao bán trên mạng, nhóm điều tra đã trích xuất thành công lịch trình di chuyển của các nhân viên tại các nhà máy sản xuất vũ khí tại Kassel và Munich ở Đức.

Các tập đoàn quốc phòng Đức khẳng định đã nắm bắt được mối đe dọa này và đang triển khai các phương án đối phó. Phía Rheinmetall cho biết đang nỗ lực tối giản hóa các luồng thông tin liên lạc nhằm bảo vệ an toàn cho các nhà máy sản xuất.

Mặc dù Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine nghiêm cấm việc mua bán dữ liệu vị trí trái phép, nhưng thực tế các dữ liệu lịch trình di chuyển vẫn được giao dịch công khai trên mạng.

Trước tình trạng này, người dùng được khuyến cáo nên chủ động bảo mật bằng cách từ chối quyền truy cập vị trí của các ứng dụng và tắt mã định danh quảng cáo trên thiết bị cá nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)
