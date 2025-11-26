Thế giới

Quân đội Đức sẽ triển khai 6 đơn vị trang bị máy bay không người lái tấn công

Thu Hằng
Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Quân đội Liên bang Đức (Bundeswehr) dự kiến sẽ triển khai 6 đơn vị được trang bị máy bay không người lái tấn công trong những năm tới, để đối phó với sự xuất hiện ngày càng tăng của các thiết bị bay không người lái (drone) không rõ xuất xứ, làm ảnh hưởng đến an ninh hàng không và cơ sở hạ tầng thiết yếu của Đức.

Trung tướng Christian Freuding, Tư lệnh Lục quân Đức, người vừa nhậm chức ngày 1/10 vừa qua, cho biết các đơn vị này đã bắt đầu hoạt động thử nghiệm. Khẩu đội đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027, và 5 khẩu đội tiếp theo sẽ hoạt động từ năm 2029.

Quân đội Đức đang thử nghiệm các hệ thống được gọi là "đạn bay lượn." Đây là những máy bay không người lái tấn công có khả năng bay vòng trên chiến trường và tấn công đối phương.

Bên cạnh đó, đến năm 2029, một đơn vị quy mô đại đội được trang bị hệ thống vũ khí tầm xa sẽ được thành lập.

Nhận định về chiến tranh kiểu mới, Tướng Freuding cho biết chiến trường tương lai được kết nối mạng và điều khiển bằng dữ liệu "trong suốt như kính" và chịu ảnh hưởng của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Dữ liệu sẽ trở thành một nguồn lực trung tâm, "gần như là đạn dược của chiến tranh."

Chiến trường tương lai sẽ có đặc trưng là các hệ thống phòng thủ cạnh tranh. Mục tiêu là duy trì hệ thống phòng thủ của mình vĩnh viễn, đồng thời xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Máy bay không người lái #Quân đội Đức #An ninh Đức
