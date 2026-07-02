Quản trị quốc gia hiệu quả - hệ giá trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 2/7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực quản lý nhà nước và quản trị quốc gia từ thực tiễn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền 3 cấp.

Tham dự Hội thảo có 200 đại biểu gồm các chuyên gia, nhà khoa học thuộc các cơ quan lý luận, bộ, ngành Trung ương; các điểm cầu trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên toàn quốc.

Phát biểu đề dẫn, Tiến sỹ Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả ở Việt Nam được hiểu là quá trình Nhà nước với vai trò là trung tâm dựa trên những nguyên tắc, chuẩn mực phổ quát của quản trị tốt, sử dụng các công cụ, phương tiện, phương thức phù hợp nhằm huy động mọi nguồn lực của quốc gia và sự tham gia của các chủ thể trong xã hội để ban hành, tổ chức thực hiện các quyết sách, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Hội thảo nhằm làm sâu sắc những vấn đề lý luận mới liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực quản lý nhà nước và quản trị quốc gia; đồng thời nhận diện những âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch về vấn đề này để góp phần bảo vệ và lan tỏa những chủ trương, quyết sách mới của Đảng và Nhà nước; định hướng, giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực quản lý nhà nước và quản trị quốc gia. Từ đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và tăng cường đồng thuận xã hội.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, nhấn mạnh mọi thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững ổn định chính trị thời gian qua đều tác động trực tiếp đến sự đồng thuận xã hội và uy tín của Đảng.

Điều đó cho thấy hiệu quả quản trị quốc gia không chỉ là yêu cầu quản lý nhà nước mà còn là vấn đề chính trị có ý nghĩa chiến lược đối với sự ổn định của chế độ. Niềm tin xã hội ngày nay không thể chỉ được duy trì bằng tuyên truyền chính trị mà phải được củng cố bằng hiệu quả quản trị thực tế, bằng năng lực giải quyết những vấn đề thiết thân của người dân như việc làm, thu nhập, y tế, giáo dục và an sinh xã hội.

Các đại biểu thảo luận bàn tròn. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

“Khi quyền lợi chính đáng của người dân được bảo đảm, khi bộ máy công quyền hoạt động minh bạch, liêm chính và phục vụ nhân dân thì sẽ hạn chế các mâu thuẫn xã hội và làm giảm nguy cơ bị các thế lực thù địch lợi dụng để kích động chống phá,” Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Bá Chiến nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, nhận diện rõ những “điểm nghẽn” trong quản lý nhà nước và quản trị quốc gia ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các “điểm nghẽn” đó để chống phá Đảng, Nhà nước; đề xuất các giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, quản trị quốc gia để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ gốc.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Tiến cho biết, việc đổi mới mô hình tổ chức phải đi đôi với đổi mới phương thức lãnh đạo và phương thức phục vụ nhân dân.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tây Hồ đã tập trung chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; tăng cường đối thoại với nhân dân; đồng thời phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

“Ở đâu cán bộ chủ động, trách nhiệm, gần dân thì ở đó công việc thông suốt, người dân đồng thuận và hiệu quả quản trị được nâng lên rõ rệt,” ông Nguyễn Mạnh Tiến khẳng định.

Nhấn mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ được thể hiện bằng công tác tuyên truyền hay đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, mà còn bằng chính chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở, ông Nguyễn Mạnh Tiến cho rằng, khi thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn; khi người dân được lắng nghe, được phục vụ tốt hơn; khi chính quyền minh bạch, kỷ cương và trách nhiệm hơn thì niềm tin của nhân dân đối với Đảng sẽ được củng cố một cách bền vững. Đó cũng là hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thiết thực và thuyết phục nhất.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu kết luận. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

Phát biểu kết luận, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, trọng tâm là lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật, coi đây là giải pháp quan trọng để xây dựng “Đảng văn minh.”

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Lê Hải Bình, phương thức cầm quyền của Đảng phải chuyển mạnh sang cầm quyền bằng thể chế, coi “thể chế của Đảng” là định hướng quan trọng để hoàn thiện thể chế của Nhà nước.

Do đó, cần sớm đưa chủ trương của Đảng vào chính sách, pháp luật ngay từ khi xây dựng nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết; tăng cường kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả; giám sát trách nhiệm chính trị của người đứng đầu cơ quan Nhà nước các cấp trong thực hiện chủ trương của Đảng.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Lê Hải Bình khẳng định quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả là xu thế tất yếu, là văn minh nhân loại, cần tiếp tục cụ thể hóa phù hợp với điều kiện Việt Nam. Do vậy, cần thiết xây dựng hệ thống lý luận về “quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả” của Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, coi đây là bộ phận cấu thành quan trọng của “lý luận về đường lối đổi mới đất nước.”

Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, lấy đấu tranh để vừa bảo vệ, vừa phát triển lý luận, coi phát triển là cách thức hiệu quả nhất để bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, coi hoàn thiện lý luận là một phương thức cốt lõi để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Định hướng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là yêu cầu có tính sống còn đối với sự ổn định chính trị, sự vững mạnh của Đảng và phát triển bền vững của đất nước.