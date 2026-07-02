Động đất tại Venezuela: Tiếp nhận hơn 700.000 tấn hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế

Ngày 1/7, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez thông báo nước này đã tiếp nhận hơn 700.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo quốc tế nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả sau các trận động đất vừa qua.



Theo phóng viên TTXVN tại Venezuela, phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Jorge Rodríguez bác bỏ các cáo buộc cho rằng nguồn cung ứng cứu trợ không được phép tiếp cận quốc gia Nam Mỹ này.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela nhấn mạnh đây không phải là thời điểm cho các mục đích chính trị, đồng thời cảnh báo việc lan truyền thông tin sai lệch vào lúc này sẽ gây tâm lý hoang mang, lo lắng và làm tổn thương sâu sắc hơn đến tinh thần của người dân sau thảm họa.



Liên quan đến công tác cứu hộ, ông Rodríguez cho biết các cơ quan chức năng đang đẩy nhanh tiến độ thiết lập các khu lán trại tạm thời để ổn định cuộc sống cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Chính phủ Venezuela xác định đây là các khu trại ngắn hạn, ưu tiên tối đa việc hỗ trợ khẩn cấp và sớm đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Trước đó, các trận động đất liên tiếp đã gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương của Venezuela.



Hiện công tác phân phối hàng cứu trợ và tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương với sự phối hợp của các tổ chức quốc tế. Ngày 2/7,

Chính phủ Australia cam kết viện trợ nhân đạo 2 triệu AUD (khoảng 1,4 triệu USD) cho Venezuela nhằm khắc phục hậu quả của các trận động đất kinh hoàng vừa diễn ra khiến hàng nghìn người thiệt mạng.



Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn thông cáo chung của Ngoại trưởng Australia Penny Wong và Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Anne Aly cho biết nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để hỗ trợ trực tiếp cho các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi các trận động đất kép xảy ra tại miền Bắc Venezuela vào ngày 24/6 vừa qua.

Khoản cứu trợ mới nhất này được đóng góp bổ sung vào Quỹ Ứng phó Khẩn cấp Trung ương của Liên hợp quốc (CERF) và Quỹ Khẩn cấp Phản ứng Thiên tai của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (DREF) - các tổ chức vốn đã kích hoạt nguồn vốn khẩn cấp để hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ này.



Ngoại trưởng Penny Wong khẳng định nguồn viện trợ nhân đạo của Australia sẽ tập trung vào việc giúp người dân tiếp cận lương thực, nơi ẩn náu an toàn, dịch vụ chăm sóc y tế và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Bộ Ngoại giao Australia cho biết nước này cũng đang tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân và cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho 7 công dân Australia bị ảnh hưởng tại vùng thiên tai.



Tính đến ngày 1/7, hai trận động đất xảy ra hôm 24/6 đã khiến 2.295 người thiệt mạng và 11.267 người bị thương. Hơn 4.000 nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên trong nước và quốc tế đã giải cứu được 6.461 người.

Kể từ ngày 24/6 đến nay, Venezuela đã ghi nhận 782 dư chấn, song tần suất và cường độ của các dư chấn đều đã giảm.



Theo ước tính của Liên hợp quốc, khoảng 50.000 người vẫn chưa xác định tung tích. Tại thành phố La Guaira, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất ở phía Bắc thủ đô Caracas, phần lớn các tòa nhà đổ sập đã được đánh dấu bằng chữ "D" (viết tắt của "deceased" - đã tử vong), cho thấy lực lượng cứu hộ đã hoàn tất tìm kiếm và không phát hiện dấu hiệu còn người sống.

Lực lượng cứu hộ cho biết việc đánh dấu này nhằm tránh lãng phí thời gian tại những nơi không còn hy vọng tìm thấy người sống sót. Dù vậy, vẫn có những trường hợp sống sót kỳ diệu, như một bé trai 3 tuổi được giải cứu hôm 1/7 sau 6 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, "khung thời gian vàng" 72 giờ để tìm thấy người còn sống dưới đống đổ nát đã khép lại từ tối 27/6.



Giới chức y tế cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm. Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Christian Lindmeier cho biết hệ thống y tế Venezuela đang chịu sức ép rất lớn và nguy cơ bùng phát các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine như sởi và bạch hầu đang gia tăng do tỷ lệ tiêm chủng trước động đất ở mức thấp.



Trưởng khoa Chấn thương của Bệnh viện Dr. José Gregorio Hernández tại thủ đô Caracas, bác sĩ Eugenio Cova, cho biết nguy cơ trước mắt là các ca nhiễm trùng ở những bệnh nhân mắc kẹt lâu dưới đống đổ nát.

Theo ông, các bệnh viện vẫn phải tiếp nhận nhiều ca chấn thương nghiêm trọng, nhưng hiện nay tình hình càng trở nên phức tạp hơn do nguy cơ nhiễm trùng.



Các nhân viên cứu trợ cũng cảnh báo thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng có thể làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Người phát ngôn Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) phụ trách khu vực Mỹ Latinh và Caribe, bà Veronique Durroux, cho biết thời tiết nắng nóng cùng tình trạng quản lý rác thải và xử lý đống đổ nát kém đang làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các bệnh truyền nhiễm do côn trùng./.

Động đất tại Venezuela: Bé trai 3 tuổi được giải cứu sau 6 ngày mắc kẹt Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cho biết lực lượng cứu hộ Jordan ngày 30/6 đã đưa bé Klieber Moran ra khỏi một tòa nhà bị sập tại bang ven biển La Guaira sau khi phát hiện em vẫn còn sống.

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