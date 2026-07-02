Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 sẽ diễn ra tại Nghệ An và Bolikhamsai

Từ ngày 9-10/7, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 sẽ diễn ra tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bolikhamsai (Lào), với nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng, giao lưu nhân dân và an sinh xã hội, góp phần tăng cường tình đoàn kết đặc biệt và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Đây là thông tin tại buổi gặp mặt báo chí giới thiệu về Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 do Bộ Quốc phòng tổ chức chiều 2/7 tại Hà Nội.

Theo kế hoạch, ngày 9/7, đoàn Việt Nam sẽ tham gia các hoạt động tại Lào như lễ đón tại cột mốc 460; chào, tô son cột mốc; trồng cây hữu nghị; dự lễ khởi công Trạm phối hợp công tác của Đại đội Biên phòng 252 do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng; thăm, tặng quà và trao 100 suất học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Thông-năm-mun; tham quan hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao 50 con bò giống cho 50 hộ dân khó khăn tại khu vực biên giới.

Ngày 10/7, đoàn Lào sẽ sang Việt Nam tham dự lễ đón tại khu vực cột mốc 460, trồng cây hữu nghị, thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, dự lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới, giao lưu văn hóa-thể thao, trao tặng 50 con bò giống cho các hộ dân khó khăn khu vực biên giới Việt Nam, dự lễ khởi công Trường Mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng địa phương, thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, hội đàm giữa hai đoàn và lễ tiễn tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Trước chương trình giao lưu, hai bên sẽ tổ chức sơ kết kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 252 (Lào); giao lưu sĩ quan trẻ biên giới với các hoạt động trồng hàng cây, vườn hoa hữu nghị, thi đấu bóng chuyền, chạy việt dã xuyên biên giới, tọa đàm và trao 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Nâng bước em đến trường".

Hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới phía Việt Nam cũng được triển khai trước khi giao lưu chính thức diễn ra.

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào đã trở thành điểm sáng trong đối ngoại quốc phòng giữa hai nước.

Chương trình không chỉ góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới, mà còn thúc đẩy giao lưu nhân dân, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới.

Các đại biểu tai cuộc gặp mặt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất được tổ chức năm 2021 tại Quảng Trị-Savannakhet, lần thứ hai năm 2024 tại Sơn La-Hủa Phăn và lần thứ ba tiếp tục khẳng định chiều sâu, hiệu quả của mô hình hợp tác đặc biệt này.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tiếp tục duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác. Hai bên đã phối hợp tổ chức 47 cuộc tuần tra song phương; phối hợp xử lý 383 vụ với 1.704 đối tượng vi phạm pháp luật; thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh cho hơn 1,41 triệu lượt người và phương tiện; đồng thời duy trì 89 cặp kết nghĩa Đồn-Đại đội, 108 cặp cụm dân cư hai bên biên giới, qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển khu vực biên giới Việt Nam-Lào./.



