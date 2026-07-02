JBIC đồng hành cùng Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển chiến lược

Chiều 2/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ trân trọng cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ tích cực của cá nhân Chủ tịch và JBIC trong cung cấp tài chính và hỗ trợ nhiều dự án của các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.

Vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao, đặc biệt đạt nhiều tiến triển tích cực sau gần 3 năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, Thủ tướng khẳng định Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam; hợp tác trên trụ cột khoa học-công nghệ và các lĩnh vực mới như bán dẫn, AI, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, vũ trụ được thúc đẩy và có nhiều tiến triển mới.

Đặc biệt, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, hai Thủ tướng đã nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước để cùng thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam và Nhật Bản còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác; trong đó, JBIC đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực, thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn, đặc biệt là mục tiêu chuyển đổi xanh.

Để triển khai thỏa thuận với Thủ tướng Takaichi trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chủ tịch và JBIC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, nghiên cứu, xây dựng các cơ chế tài chính và bảo lãnh đầu tư phù hợp nhằm hỗ trợ hình thành các cụm công nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam, qua đó đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai các chủ trương lớn về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong nước, thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Cùng với đó, Thủ tướng mong muốn JBIC hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế thông qua thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, AI, pin, vật liệu mới, khoáng sản thiết yếu và công nghiệp công nghệ cao; nghiên cứu, mở rộng hình thức hỗ trợ tài chính, bảo lãnh đầu tư và đồng tài trợ đối với các dự án đầu tư mới cũng như các hoạt động hợp tác công tư, mua bán, sáp nhập (M&A) của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đánh giá cao nỗ lực của các bên thời gian qua, Thủ tướng cũng đề nghị các bên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành thuận lợi, hiệu quả hơn trên tinh thần chân thành, cùng có lợi.

Hoan nghênh việc 5/15 dự án đã và chuẩn bị triển khai trong khuôn khổ sáng kiến Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC), Thủ tướng đề nghị JBIC linh hoạt hơn trong thủ tục cho vay đối với các dự án còn lại để sớm triển khai; đồng thời nghiên cứu đề xuất, kiến nghị về các nội dung mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tranh thủ tại cơ chế POWERR Asia (Sáng kiến Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á).

Cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai rất nhanh các chủ trương, định hướng mới mang tính chiến lược, cũng như trong sửa đổi các luật, Thủ tướng hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có JBIC góp ý sửa đổi, hoàn thiện các quy định, chính sách.

Ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch JBIC Maeda Tadashi đã chia sẻ những cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực; một số khuyến nghị để Việt Nam thu hút hiệu quả hơn nguồn vốn từ các định chế tài chính và khu vực tư nhân; đánh giá một số diễn biến mới đây trên thế giới và tác động tới Việt Nam.

Nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng, ông Maeda Tadashi cho biết JBIC muốn tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể với Việt Nam trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, cụ thể hóa những kết quả quan trọng trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và phù hợp với những định hướng chiến lược, dài hạn của Việt Nam.

Chủ tịch JBIC cũng cho rằng, Nhật Bản là đối tác hàng đầu của Việt Nam về ODA nhưng trong giai đoạn phát triển mới, để thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, Việt Nam cần phát huy hơn nữa khu vực tư nhân với cơ chế hợp tác công tư (PPP); đây là lĩnh vực JBIC có nhiều kinh nghiệm và muốn đồng hành cùng các đối tác Việt Nam để triển khai.

JBIC muốn đẩy mạnh hợp tác với phía Việt Nam, phát huy các cơ chế đã có để thúc đẩy 15 dự án trong cơ chế AZEC mà hai bên đã thống nhất với tổng vốn khoảng 20 tỷ USD, cũng như các dự án điện, dầu khí, hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu về năng lượng trong khuôn khổ sáng kiến POWERR Asia.

Ông Maeda Tadashi cũng cho biết JBIC đang thúc đẩy hợp tác với nước thứ ba trong phát triển lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, như các chuỗi cung ứng bán dẫn, trung tâm dữ liệu; hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư vào các start-up, doanh nghiệp trẻ tại Việt Nam qua các quỹ đầu tư mạo hiểm; cũng như hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, thúc đẩy hợp tác văn hóa…/.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản Chiều 2/7/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC).