Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo công tác tuyên giáo, dân vận

Chiều 2/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với 567 điểm cầu của Ban Tuyên giáo và Dân vận cấp tỉnh và cấp xã.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Mục tiêu tối thượng là giữ vững và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ

Đánh giá cao sự cố gắng, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận từ Trung ương đến cơ sở, nhất là các đồng chí đang trực tiếp bám dân, bám địa bàn, giữ mạch nối giữa ý Đảng với lòng dân, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, nhiều việc mới, việc khó, 6 tháng đầu năm 2026, toàn ngành đã chủ động, tích cực, nỗ lực hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Điều đáng ghi nhận không chỉ là số lượng công việc đã làm được, mà quan trọng hơn là bước chuyển về tư duy, phương thức và trách nhiệm trong tham mưu, tổ chức thực hiện.

Thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế cần nghiêm túc khắc phục, đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận từ Trung ương đến cơ sở quán triệt tinh thần xuyên suốt: “Mọi nhiệm vụ của công tác tuyên giáo và dân vận, suy cho cùng, đều quy về một mục tiêu tối thượng là giữ vững và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Niềm tin ấy là gốc rễ, là 'thế trận lòng dân,' là nguồn lực nội sinh không gì thay thế được.”

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu, trong thời gian tới, toàn ngành làm tốt công tác tư tưởng và truyền thông chính sách, tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, phục vụ trực tiếp mục tiêu tăng trưởng và phát triển đất nước.

Chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang giải thích, đối thoại, thuyết phục, dẫn dắt nhận thức và thúc đẩy hành động. Mọi chủ trương, chính sách lớn, nhất là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và doanh nghiệp phải có phương án truyền thông từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Tuyệt đối không để chậm thông tin, né tránh vấn đề khó, tạo khoảng trống cho tin đồn và thông tin xấu, độc. Lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên và niềm tin của nhân dân làm thước đo.

Ban Tuyên giáo và Dân vận các cấp chịu trách nhiệm chủ trì phương án truyền thông chính sách trên địa bàn, đồng chí Trịnh Văn Quyết nói.

Bên cạnh đó, toàn ngành hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án, nhiệm vụ chiến lược; kiên quyết không để nợ việc, chậm việc. Các vụ, đơn vị, địa phương rà soát ngay toàn bộ chương trình, đề án, nhiệm vụ đã đăng ký, cả nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong quá trình hoạch định chính sách, chỉ đạo chiến lược của Đảng, cấp ủy các cấp để xây dựng đề án, chương trình cụ thể để tham mưu.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu nâng cao chất lượng công tác lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và thông tin đối ngoại; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

Công tác lý luận phải bám sát thực tiễn, kịp thời tổng kết những vấn đề mới trong quá trình phát triển đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

“Báo chí cách mạng phải giữ vững kỷ luật thông tin, là lực lượng chủ lực định hướng dư luận, không chạy theo mạng xã hội, không thương mại hóa bằng mọi giá, không để sai sót về chính trị, tư tưởng. Văn hóa, văn nghệ, xuất bản phải siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm sai phạm, không để tái diễn sản phẩm sai về quan điểm, đường lối, lệch chuẩn về văn hóa, thẩm mỹ. Thông tin đối ngoại phải chủ động, sắc bén, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước,” đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu đổi mới công tác khoa giáo theo hướng bám sát vào thực tiễn, rõ nhiệm vụ, rõ kết quả, phục vụ trực tiếp yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, nhất là lĩnh vực về khoa học-công nghệ, y tế, giáo dục-đào tạo...

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận, dư luận xã hội, dân tộc tôn giáo, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Dân vận là phải bắt đầu từ nhân dân, lắng nghe, hiểu và tôn trọng nhân dân, giải quyết những vấn đề chính đáng thiết thực cho nhân dân.

Yêu cầu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, làm chủ không gian mạng và trí tuệ nhân tạo, xây dựng ngành chuyên nghiệp hiện đại, đồng chí Trịnh Văn Quyết chỉ rõ Ban Chỉ đạo 35 các cấp phải chuyển mạnh từ phản ứng bị động sang phòng ngừa chủ động, từ xử lý từng vụ việc sang nhận diện xu hướng, từ đấu tranh đơn lẻ sang phối hợp đồng bộ giữa tuyên giáo, dân vận, báo chí và trên các nền tảng số mạng xã hội.

Biến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ số thành năng lực của ngành, xây dựng kho dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” và thống nhất dùng chung, hệ thống cảnh báo sớm, bản đồ số công tác tư tưởng và công cụ để lan tỏa nội dung chính thống; xây dựng đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, có trình độ, có năng lực.

Toàn ngành chuyển mạnh phương thức công tác tư tưởng từ quản lý thông tin sang chủ động quản trị niềm tin của xã hội. Coi việc bồi đắp, củng cố, bảo vệ niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ là mục tiêu cao nhất, là gốc rễ của thế trận lòng dân.

Toàn ngành phải thiết lập và vận hành cơ chế thường xuyên nắm, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng “tâm trạng xã hội,” phát hiện và cảnh báo sớm những vùng lõm về tư tưởng, vấn đề bào mòn niềm tin để kịp thời tham mưu cho cấp ủy các cấp xử lý từ gốc, từ cơ sở, không để tích tụ lan rộng thành điểm nóng.

“Mỗi cấp ủy tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc giữ gìn, củng cố niềm tin trên địa bàn và lĩnh vực được giao. Lấy sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho kết quả công tác tuyên giáo, dân vận. Quản trị niềm tin không phải là áp đặt mà là bồi đắp bằng sự thật, bằng thành quả phát triển mà người dân được hưởng thụ, sự nêu gương, liêm chính của đội ngũ cán bộ đảng viên. Phải giữ gìn niềm tin và củng cố, bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân,” đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu.

Từ nay đến cuối năm, thời gian không còn nhiều, nhiệm vụ rất nặng nề, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị, ngay sau hội nghị, cơ quan, các vụ, đơn vị, ban tuyên giáo và dân vận các địa phương phải cụ thể hóa ngay các nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch, sản phẩm cụ thể; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.

“Ngành Tuyên giáo và Dân vận phải đi đầu trong đổi mới phương thức tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Không chấp nhận tình trạng nói đúng nhưng làm chậm, tham mưu hay nhưng triển khai yếu, khẩu hiệu nhiều nhưng sản phẩm ít, hội nghị nhiều nhưng chuyển biến thực tế không rõ. Mỗi việc phải có sản phẩm, có người chịu trách nhiệm, mỗi chủ trương phải đi được vào cuộc sống,” Trưởng ban yêu cầu.

Với truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới, đồng chí Trịnh Văn Quyết tin tưởng, toàn ngành Tuyên giáo và Dân vận sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục đi trước mở đường, nhạy bén trong dự báo, vững vàng trong đấu tranh, sâu sát với cơ sở, gần gũi với nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước tăng tốc, bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đổi mới toàn diện ngành Tuyên giáo và Dân vận

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Tuyên giáo và Dân vận cả nước đã nỗ lực đổi mới toàn diện cả về tư duy, nội dung và cách thức, phương pháp hoạt động với tinh thần không để ngắt quãng công việc, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng, bảo vệ nền tảng của Đảng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Toàn ngành đã thể hiện bản lĩnh, sự quyết liệt và tinh thần đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc khối lượng công việc rất lớn, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước chuyển mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò của ngành trong nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng.

Ngay sau Đại hội XIV, toàn ngành đã chủ động triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; rà soát, đăng ký và tham mưu các đề án, nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời bước đầu hoàn thành một số đề án lớn. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV với 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp làm cơ sở để toàn ngành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Tính đến ngày 30/6 đã hoàn thành 13 đề án và tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 8 văn bản chỉ đạo quan trọng, trong đó có 1 quy định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng..., kịp thời cụ thể hóa các quyết sách lớn của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Ở địa phương, Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương ban hành 37 đề án trên các lĩnh vực tuyên giáo và dân vận, nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, đồng thời giải quyết các vấn đề cấp bách tại địa phương, đơn vị và tạo cơ sở pháp lý, nguồn lực đồng bộ để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị-xã hội địa phương, đơn vị thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Toàn ngành đã chủ động đồng hành, phục vụ hiệu quả việc triển khai các quyết sách chiến lược của Đảng trong giai đoạn phát triển mới. Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội được triển khai đồng bộ, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương...

Đặc biệt, chuyển đổi số từng bước trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới phương thức hoạt động của ngành theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị với việc xây dựng “Hệ sinh thái số công tác tuyên giáo và dân vận,” đưa vào vận hành “Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận” cùng với việc tăng cường ứng dụng dữ liệu số trong công tác tham mưu, tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội và chỉ đạo, điều hành...

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở.

Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tăng cường công tác dân vận gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển đổi số; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.../.

Toàn văn phát biểu của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại Lễ Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026 Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026 của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.