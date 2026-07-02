Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường

Chiều 2/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phát động đợt cao điểm 100 ngày thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Thay mặt Chính phủ, đánh giá cao những kết quả ngành Nông nghiệp và Môi trường đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng, để hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp tục xác định công tác hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Trong đó, Bộ cần tập trung cao độ cho việc xây dựng, hoàn thiện các dự án luật quan trọng, nhất là Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước và các luật có liên quan đang được sửa đổi, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Song song đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch ngành, xác định rõ những quy hoạch cần lập mới, cần điều chỉnh, phấn đấu hoàn thành theo đúng tiến độ Chính phủ giao.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương phát động đợt cao điểm 100 ngày nhằm rà soát, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ còn tồn đọng liên quan đến triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng tuần, từng tháng, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Bên cạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh chuyển đổi số, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra cho năm 2026.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Bộ cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản; nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), quyết tâm sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC). Đây là nhiệm vụ khó nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, với vai trò là cơ quan thường trực, Bộ cần khẩn trương hoàn thiện quy chế phối hợp; phân công rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành và địa phương; đồng thời tăng cường điều phối, kiểm tra, đôn đốc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện, nhất là trong công tác quản lý và giải ngân vốn đầu tư.

Năm 2026 được dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến bất thường về thiên tai, bão, lũ và biến đổi khí hậu. Phó Thủ tướng yêu cầu toàn ngành chủ động xây dựng các phương án ứng phó sát thực tế, bảo đảm mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trong công tác phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác dự báo, cảnh báo sớm, giám sát theo thời gian thực các diễn biến thiên tai, mưa lũ, sạt lở để nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ địa phương ứng phó kịp thời. Đây là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc quán triệt và cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ được giao thành chương trình, kế hoạch hành động với lộ trình và trách nhiệm rõ ràng.

Ngay sau hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ khẩn trương rà soát, bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ, đạt hiệu quả thực chất.

Quang cảnh Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Duy trì đà tăng trưởng tích cực

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, ngay từ đầu năm 2026, Bộ đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Chính phủ, bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành thông suốt, thống nhất sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy; chủ động tham mưu nhiều giải pháp lớn nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng trong các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 38,88 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; tăng trưởng GDP toàn ngành đạt từ 3,8-3,85%, vượt mục tiêu 3,7% đề ra.

Một số cơ chế đặc thù quan trọng đã được tham mưu ban hành, trong đó có chính sách cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác than còn hiệu lực nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Bộ đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; đồng thời xây dựng phương án bãi bỏ 149 văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, tương đương khoảng 25% tổng số văn bản thuộc diện rà soát. Những kết quả này góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất 15 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược với tổng kinh phí dự kiến khoảng 1.300 tỷ đồng, bước đầu xác định 13 sản phẩm công nghệ chiến lược tiềm năng.

Đáng chú ý, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia đã chính thức vận hành từ ngày 30/6/2026, tạo nền tảng quan trọng cho quản lý chất lượng, minh bạch thông tin và mở rộng thị trường xuất khẩu...

Sáu tháng cuối năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; mở rộng ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc nông sản và giải quyết thủ tục hành chính... nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo một số địa phương đã thông tin, làm rõ kết quả triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026; tập trung đánh giá tiến độ hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học-công nghệ, cải cách hành chính và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành tại địa phương. Một số ý kiến đã nêu các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.../.

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