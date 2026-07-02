Trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Brazil tại Việt Nam

Ngày 2/7, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Ngài Marco Farani, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang chúc mừng Đại sứ Marco Farani được trao tặng Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận của Lãnh đạo, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp tích cực, hiệu quả của Đại sứ trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Brazil, đồng thời, đánh giá cao tình cảm, tâm huyết và những nỗ lực bền bỉ của Đại sứ trong suốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, trên cương vị Đại sứ Brazil tại Việt Nam, Ngài Marco Farani đã có nhiều đóng góp thiết thực vào việc tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, kết nối các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Brazil lên Đối tác chiến lược, mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định quan hệ Việt Nam-Brazil thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, với nhiều dư địa hợp tác còn rất lớn.

Trong tiến trình đó, những đóng góp của Đại sứ đã góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy giữa hai nước, tạo nền tảng thuận lợi để quan hệ song phương tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Thay mặt Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của Đại sứ; bày tỏ tin tưởng rằng, dù trên bất kỳ cương vị nào, Đại sứ sẽ tiếp tục dành tình cảm tốt đẹp cho đất nước và nhân dân Việt Nam, tiếp tục là người bạn thân thiết, là cầu nối tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Brazil.

Bày tỏ xúc động và vinh dự được nhận Huân chương Hữu nghị, Đại sứ Marco Farani trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Lãnh đạo Nhà nước và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã dành cho cá nhân Đại sứ phần thưởng cao quý này.

Đại sứ khẳng định, trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ luôn nhận được sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, địa phương và các đối tác Việt Nam; nhấn mạnh những thành quả đạt được là kết quả của nỗ lực chung của cả hai bên và cam kết sẽ tiếp tục gắn bó với Việt Nam, tiếp tục ủng hộ và đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Brazil ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước./.

Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Brazil Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil phối hợp với Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam (ABRAVIET) trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tại khu đặt Biển kỷ niệm tôn vinh Người ở thành phố Rio de Janeiro.