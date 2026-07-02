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Iran cảnh báo Mỹ và Israel trước lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei

Iran ra cảnh báo đanh thép buộc Mỹ và Israel không được kích hoạt quân sự trong dịp quốc tang Đại giáo chủ Ali Khamenei từ ngày 4-9/7đồng thời áp đặt lệnh cấm bay khẩn cấp tại nhiều thành phố lớn.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran cảnh báo Mỹ và Israel trước lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei

Nhật Bản cảnh báo số người sử dụng ma túy tăng mạnh

Thủ tướng Đức công bố gói cải cách toàn diện nhằm thúc đẩy kinh tế

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Cảnh báo Iran về Mỹ và Israel #Lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei #Biện pháp an ninh dịp lễ tang #Chính sách quốc tế Iran #Tình hình khu vực Trung Đông

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