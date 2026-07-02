Giá dầu thô kéo dài đà giảm trước tiến triển đàm phán Mỹ-Iran

Giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm khoảng 1% trong phiên chiều 2/7, đánh dấu phiên đi xuống thứ ba liên tiếp sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp giữa phía Mỹ và phía Iran tại Doha ghi nhận những tiến triển tích cực.

Bên cạnh đó, việc eo biển Hormuz duy trì trạng thái mở cửa đã làm dấy lên những đồn đoán về nguy cơ dư thừa nguồn cung và sự cạnh tranh thị phần gay gắt.

Áp lực giảm giá càng gia tăng trước khả năng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (gọi chung là OPEC+) sẽ tiếp tục nâng mục tiêu sản lượng từ tháng 8/2026 tại cuộc họp sắp tới.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 79 xu (tương đương 1,1%) xuống mức 70,78 USD/thùng vào lúc 13 giờ 42 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 84 xu (1,2%) xuống mức 67,74 USD/thùng. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều đã sụt giảm hơn 1% trong phiên 1/7.

Trước những tín hiệu cải thiện từ tuyến hàng hải huyết mạch vốn trung chuyển 20% lượng dầu toàn cầu, các chuyên gia phân tích tại ngân hàng UBS đã quyết định hạ mạnh dự báo giá dầu Brent.

Cụ thể, mức dự báo cho quý 3 và quý 4/2026 bị cắt giảm lần lượt 25 USD và 10 USD, tương đương kỳ vọng giá dầu tiêu chuẩn sẽ đạt trung bình 80 USD/thùng trong nửa cuối năm 2026 và lùi về 75 USD/thùng vào năm 2027.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng đánh giá rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định thị trường đã bình thường hóa hoàn toàn. Rủi ro giá tăng vẫn hiện hữu khi lượng tàu chở dầu đi vào Vùng Vịnh đang tụt hậu đáng kể so với lượng tàu đi ra.

Về tiến trình ngoại giao, giới chức nước trung gian Qatar cho biết, các vòng đàm phán tiếp theo giữa phía Mỹ và phía Iran sẽ tạm nghỉ và được nối lại sau ngày 9/7./.

Giá dầu thô giảm sâu khi kỳ vọng hòa bình lấn át nỗi lo cung-cầu Những lo ngại về sự phục hồi chậm chạp của nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc cùng với dấu hiệu gia tăng lưu lượng tàu thuyền qua Eo biển Hormuz cũng góp phần tạo thêm áp lực kéo giá "vàng đen" đi xuống.

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