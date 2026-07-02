Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng

Giá dầu thế giới trong phiên 1/7 giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất trong bốn tháng khi tiến triển các cuộc đàm phán Mỹ-Iran giúp thị trường dịu bớt lo ngại về nguồn cung.

Giá dầu Brent chốt phiên giảm 1,89% xuống 71,57 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giảm 1,32% xuống còn 68,58 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đều ở mức giá thấp nhất kể từ tháng Ba.

Theo chuyên gia Ole Hansen của Saxo Bank, các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Qatar được đánh giá tích cực khiến giá dầu tiếp tục đi xuống và có thể giảm thêm. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đánh giá tích cực về quan hệ với Iran sau các cuộc gặp gần đây.

Chuyên gia Phil Flynn tại Price Futures Group nhận định rằng thị trường kỳ vọng dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz sẽ ổn định, mở đường cho sản lượng toàn cầu tăng mạnh.

Tại Mỹ, dự trữ dầu thô thương mại giảm 3,8 triệu thùng trong tuần trước xuống còn 408,4 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2018, nhưng vẫn thấp hơn dự báo giảm 4,5 triệu thùng của giới phân tích.

Các chuyên gia đã lần đầu tiên hạ dự báo giá dầu năm 2026 kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát sau khi hoạt động qua eo biển Hormuz được khôi phục, giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Trong quý 2/2026, giá dầu Brent giảm khoảng 45 USD/thùng, mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, còn giá dầu WTI giảm khoảng 31 USD/thùng, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2020.

Trong khi đó, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, dự kiến sẽ tiếp tục nâng mục tiêu sản lượng dầu từ tháng 8/2026 trong cuộc họp ngày 5/7./.

Giá dầu thô giảm sâu khi kỳ vọng hòa bình lấn át nỗi lo cung-cầu Những lo ngại về sự phục hồi chậm chạp của nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc cùng với dấu hiệu gia tăng lưu lượng tàu thuyền qua Eo biển Hormuz cũng góp phần tạo thêm áp lực kéo giá "vàng đen" đi xuống.