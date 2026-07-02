Giá vàng thế giới tăng mạnh khi số liệu việc làm Mỹ thấp hơn dự báo

Giá vàng thế giới tăng hơn 2% trong phiên 1/7 sau khi số liệu việc làm khu vực tư nhân của Mỹ thấp hơn dự báo. Thị trường cũng được hỗ trợ khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cho biết, rủi ro lạm phát đã giảm bớt khiến lợi suất trái phiếu giảm và làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý.

Giá vàng giao ngay tăng 1,6% lên 4.071,04 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2026 trong phiên trước đó. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 8/2026 của Mỹ chốt phiên tăng 1,1%, lên 4.082,4 USD/ounce. Trước đó, giá vàng đã giảm trong quý 2.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định rằng báo cáo việc làm ADP thấp hơn kỳ vọng đã tạo động lực cho đà phục hồi của giá vàng, trong khi những phát biểu của Chủ tịch Fed về việc lạm phát hạ nhiệt đã khiến lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và thúc đẩy giá vàng tăng mạnh.

Theo ông, giá vàng có thể đã chạm đáy trong ngắn hạn, trừ khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố ngày 2/7 vượt xa kỳ vọng của thị trường.

Theo báo cáo của ADP, khu vực tư nhân Mỹ đã tạo thêm 98.000 việc làm trong tháng Sáu, thấp hơn mức dự báo 118.000 việc làm của giới phân tích, sau khi tăng 122.000 việc làm trong tháng Năm.

Ông Warsh cho biết kỳ vọng và rủi ro lạm phát đã giảm trong những tuần gần đây, đồng thời khẳng định Fed vẫn kiên định với mục tiêu lạm phát 2%. Hiện thị trường đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng Chín ở mức khoảng 65%.

Cùng xu hướng, giá bạc giao ngay tăng 2,5% lên 60,01 USD/ounce, và giá palladium tăng 1,2% lên 1.218,75 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 2,2% lên 1.584,75 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11 vào đầu phiên giao dịch. Giới đầu tư cũng đang theo sát các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Doha về an ninh tại eo biển Hormuz.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 2/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 143,40-146,40 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng tại châu Á dao động quanh mức thấp nhất trong 7 tháng Trong phiên chiều 1/7, giá vàng giao ngay giảm 1,1%, xuống 3.964,97 USD/ounce; giá vàng giao tháng 8/2026 của Mỹ phiên này giảm 1,5% xuống 3.977,7 USD/ounce.