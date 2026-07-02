Mỹ tạm không áp thuế đối với phân bón phốt phát nhập khẩu từ Maroc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm bỏ thuế đối với phân bón phốt phát nhập khẩu từ Maroc, trong động thái mà Nhà Trắng cho biết nhằm giảm chi phí sản xuất cho nông dân Mỹ và bảo đảm nguồn cung lương thực ổn định trên toàn nước Mỹ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 29/6 theo một sắc lệnh khẩn cấp của Tổng thống và sẽ được áp dụng trong 8 tháng nếu sắc lệnh không bị hủy bỏ sớm hơn.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cho biết việc tạm dừng áp thuế này dự kiến sẽ giúp giảm khoảng 22% giá phân bón phốt phát, qua đó giúp nông dân Mỹ tiết kiệm khoảng 1,82 tỷ USD mỗi năm.

Bà cho biết thêm, trong những tháng gần đây, chính quyền đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình trạng chi phí đầu vào nông nghiệp tăng cao.

Theo bà, quyết định này sẽ mang lại "sự hỗ trợ ngay lập tức" cho các nhà sản xuất đang phải đối mặt với áp lực kinh tế ngày càng lớn.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh thị trường phân bón toàn cầu đang chịu nhiều biến động do căng thẳng địa chính trị tại khu vực Vùng Vịnh, đặc biệt là những lo ngại về hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược mà khoảng 1/3 nguồn cung phân bón của thế giới đi qua.

Trong sắc lệnh, ông Trump cho biết năng lực sản xuất phân bón phốt phát trong nước của Mỹ hiện không đủ đáp ứng nhu cầu của ngành nông nghiệp, nhất là sau khi tính đến lượng hàng xuất khẩu. Ông cũng lưu ý rằng việc mở rộng công suất sản xuất trong nước cần nhiều thời gian.

Theo ông, việc hành động khẩn cấp là "cần thiết và phù hợp" nhằm bảo đảm nông dân Mỹ có đủ nguồn phân bón trong các mùa gieo trồng, từ đó duy trì an ninh lương thực trong nước.

Maroc là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất phân bón, cung cấp hơn 30% nhu cầu phân bón phốt phát toàn cầu và sở hữu gần 70% trữ lượng phốt phát của thế giới.

Năm 2021, Mỹ đã áp thuế chống trợ cấp đối với phân bón nhập khẩu từ Maroc và Nga, với mức thuế dao động từ 16% đến 47%, sau khi tập đoàn sản xuất phân bón Mosaic của Mỹ cáo buộc hai nước này trợ cấp không công bằng cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước.

Việc áp thuế khiến xuất khẩu phân bón của Maroc sang Mỹ suy giảm, đồng thời làm tăng chi phí sản xuất của nông dân Mỹ trong bối cảnh nước này vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn phân bón phốt phát nhập khẩu.

Quyết định mới được đưa ra sau nhiều lần các hiệp hội nông dân và tổ chức nông nghiệp Mỹ kêu gọi dỡ bỏ thuế đối với phân bón Maroc, cho rằng các mức thuế này đã làm chi phí phân bón tăng mạnh và ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập của nông dân.

Theo báo cáo của Trung tâm Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm thuộc Đại học Texas A&M, riêng thuế áp lên phân bón nhập khẩu từ Maroc đã khiến nông dân Mỹ thiệt hại khoảng 6,9 tỷ USD trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025.

Nhiều tổ chức nông nghiệp Mỹ đã hoan nghênh quyết định của chính quyền, cho rằng việc tạm bỏ thuế này sẽ giúp cải thiện nguồn cung phân bón và giảm chi phí sản xuất khi nông dân chuẩn bị bước vào vụ gieo trồng tiếp theo.

Hiệp hội Đậu tương Mỹ nhấn mạnh rằng phân bón là một trong những khoản chi phí lớn nhất mà nông dân phải gánh mỗi năm, đồng thời cho rằng việc tạm dừng áp thuế sẽ góp phần giảm bớt áp lực tài chính ngày càng gia tăng đối với ngành nông nghiệp Mỹ./.

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