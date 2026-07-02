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Hàn Quốc: Sáu hãng ôtô triệu hồi hơn 146.000 xe do lỗi linh kiện

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết chủ sở hữu những phương tiện nằm trong diện ảnh hưởng sẽ được các hãng xe thông báo và tiến hành kiểm tra, sửa chữa miễn phí.

Trường Giang
Dây chuyền sản xuất của Hyundai Motor. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Dây chuyền sản xuất của Hyundai Motor. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc ngày 2/7, sáu hãng sản xuất ôtô tại nước này sẽ tự nguyện triệu hồi tổng cộng 146.505 xe thuộc 38 mẫu xe để khắc phục các lỗi liên quan đến linh kiện và hệ thống kỹ thuật.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết các hãng tham gia đợt triệu hồi gồm Hyundai Motor, BYD Korea, Mercedes-Benz Korea, Volvo Car Korea, Jaguar Land Rover Korea và Stellantis Korea.

Hyundai Motor sẽ triệu hồi 54.792 xe thuộc hai mẫu xe, trong đó có Tucson, do lỗi phần mềm của hệ thống điều khiển bảng đồng hồ, có thể khiến màn hình hiển thị bị nhấp nháy hoặc tắt trong quá trình vận hành.

BYD Korea sẽ triệu hồi 18.091 xe thuộc sáu mẫu xe, trong đó có SEALION 7, do cảnh báo nhắc nhở thắt dây an toàn có thể bị che khuất bởi các thông báo khác trên màn hình hiển thị. Mercedes-Benz Korea sẽ triệu hồi 2.113 xe C 300 4MATIC để khắc phục vấn đề về độ bền của mạch điều khiển điện tử vô lăng.

Trong khi đó, Volvo Car Korea sẽ triệu hồi 55.405 xe thuộc bảy mẫu xe, trong đó có XC60, do một bộ phận trong máy phát khởi động 48 volt không bảo đảm độ bền theo tiêu chuẩn. Jaguar Land Rover Korea sẽ triệu hồi 14.373 xe thuộc 21 mẫu xe, trong đó có Defender 110 D240, để sửa lỗi liên quan đến đầu nối túi khí trên vô lăng.

Stellantis Korea cũng sẽ triệu hồi 1.731 xe 300C do lỗi ở một bộ phận của bơm nhiên liệu cao áp, có nguy cơ khiến động cơ ngừng hoạt động khi xe đang di chuyển.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết chủ sở hữu những phương tiện nằm trong diện ảnh hưởng sẽ được các hãng thông báo và tiến hành kiểm tra, sửa chữa miễn phí./.

(TTXVN/Vietnam+)
#triệu hồi xe #ô tô Hàn Quốc #lỗi linh kiện #Hyundai #Mercedes-Benz #Volvo Hàn Quốc
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