Hai thương hiệu vàng trong nước đảo chiều tăng 2 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước sáng nay (2/7) đảo chiều tăng mạnh theo diễn biến chung của thị trường thế giới, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 145,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng tăng, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 2 đồng/lượng so với phiên trước.

Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.051 USD/ounce, tăng 65 USD/ounce so với chốt phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 129,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19,2 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.205 đồng/USD, giảm 1 đồng so với chốt phiên trước.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh giảm nhẹ. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.075-26.465 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.066-26.465 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.105-26.465 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.100-26.465 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng giảm 1 đồng so với phiên trước./.

Giá vàng ngày 2/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (2/7) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji.