Hải Phòng đẩy mạnh thu hút vốn FDI xanh và chuyển đổi xanh toàn diện

Thành phố Hải Phòng kiên định quan điểm không mở rộng cửa bằng mọi giá, mà chủ động mở rộng không gian phát triển cho các dự án FDI xanh có tính liên kết và thúc đẩy năng lực sản xuất của doanh nghiệp nội địa.

Chìa khóa vạn năng

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung, Hải Phòng hiện là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ và đô thị lớn nhất cả nước, đặc biệt thành phố đang dồn lực thúc đẩy phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mở rộng quy mô các khu công nghiệp, khu kinh tế và xây dựng mô hình Khu thương mại tự do đầu tiên.

Trong định hướng thu hút đầu tư bền vững hiện nay, việc đón đầu dòng vốn FDI xanh chính là chiến lược then chốt để thành phố Cảng bứt tốc trong giai đoạn tới. Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là đòn bẩy cho Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cấp hạ tầng và tăng tốc trên hành trình trở thành thủ phủ công nghiệp sinh thái hàng đầu cả nước.

Trước đó, năm 2020 đánh dấu bước khởi động chiến lược của thành phố, với việc các Khu công nghiệp DEEP C và Nam Cầu Kiền bắt đầu thí điểm triển khai các bộ tiêu chí chuyển đổi sinh thái toàn diện. Khu công nghiệp DEEP C được đánh giá là mô hình khu công nghiệp sinh thái tiêu biểu, trở thành biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác thành công giữa Bỉ và Việt Nam, cũng như với thành phố Hải Phòng.

Là người tiên phong xây dựng mô hình Khu công nghiệp sinh thái tại Hải Phòng, ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Shinec (chủ đầu tư Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền), nhận định Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị chính là chiếc chìa khóa vạn năng, chuyển mạnh tư duy từ việc chỉ thu hút vốn thuần túy sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia.

Đối với Hải Phòng, đây là bệ phóng pháp lý vững chắc nhất để các doanh nghiệp hạ tầng Khu công nghiệp tự tin, chủ động sàng lọc chất lượng dự án, chỉ lựa chọn những dự án FDI xanh đáp ứng đúng bộ tiêu chí về kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải.

Dây chuyền sản xuất, lắp ráp linh kiện cho bếp gas của Công ty TNHH Paloma Việt Nam tại khu công nghiệp, đô thị VSIP Hải Phòng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Cũng theo ông Điệp, làn sóng FDI xanh đổ về không chỉ mang lại dòng vốn lớn mà quan trọng hơn, nó tạo ra một lực đẩy cộng sinh, buộc các doanh nghiệp phụ trợ nội địa của Hải Phòng phải tự nâng cấp, chuyển mình xanh hóa để không bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Shinec sẽ lan tỏa những giá trị từ mô hình Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền ra các Khu công nghiệp khác do Shinec triển khai, và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành cùng các chủ đầu tư hạ tầng khác với mong muốn sẽ cùng nhau xanh hóa nhiều hơn nữa các Khu công nghiệp của Việt Nam" - ông Phạm Hồng Điệp chia sẻ.

Cùng quan điểm, ông Cao Chí Cuối, Tổng giám đốc Công ty cổ phần NCK Land cho rằng, để không bị loại khỏi "cuộc chơi" toàn cầu và bắt kịp tiêu chuẩn khắt khe của các tập đoàn FDI xanh, các doanh nghiệp phụ trợ nội địa tại Hải Phòng cần chủ động bắt nhịp tiêu chuẩn toàn cầu dựa trên ba giải pháp. Đó là xanh hóa từ quy trình sản xuất và năng lượng sạch. Đây là bước đi tiên quyết.

Doanh nghiệp cần chủ động chuyển đổi sang sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo (như lắp đặt điện mặt trời mái nhà xưởng), áp dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng và tuần hoàn tài nguyên (tái sử dụng nước thải, giảm thiểu và phân loại rác thải tại nguồn). Việc kiểm kê và tìm cách giảm dấu chân carbon trên mỗi đơn vị sản phẩm chính là tấm hộ chiếu để bước chân vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia.

Doanh nghiệp chuyển đổi số gắn liền với chuyển đổi xanh. Không thể xanh hóa nếu quản trị thủ công. Các doanh nghiệp phụ trợ Hải Phòng cần số hóa quy trình quản lý, ứng dụng công nghệ IoT và tự động hóa để tối ưu hóa lượng nguyên liệu tiêu thụ, giảm tỷ lệ hàng lỗi, từ đó giảm phát thải ra môi trường. Khả năng minh bạch dữ liệu, truy xuất nguồn gốc xanh của sản phẩm qua các hệ thống phần mềm chính là điểm cộng lớn trong mắt các nhà đầu tư FDI.

"Cuối cùng là chuẩn hóa nguồn nhân lực và chứng chỉ quốc tế. Doanh nghiệp nội địa phải chủ động đầu tư đào tạo đội ngũ kỹ sư, công nhân am hiểu về quy trình sản xuất xanh, vận hành hệ thống tuần hoàn. Đồng thời, việc từng bước tiếp cận và đạt được các chứng chỉ quốc tế uy tín về môi trường và quản trị là bắt buộc để chứng minh năng lực đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu" - ông Cao Chí Cuối nói.

Lực đẩy cộng sinh

Nếu Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mở đường về mặt cơ chế đặc thù, thì Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 29/01/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về Chuyển đổi xanh thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chính là khung hướng dẫn hành động, đưa ra các mục tiêu định lượng và giải pháp điều tiết nhằm đồng bộ hóa các tiêu chuẩn bền vững vào toàn bộ cấu trúc kinh tế-xã hội của địa phương.

Nghị quyết 08-NQ/TU, chuyển đổi xanh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn bộ hệ thống chính trị và của toàn thành phố; trong đó, lấy kinh tế tuần hoàn làm động lực chuyển đổi xanh và tạo dựng lợi thế cạnh tranh mới; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế-xã hội với bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giai đoạn 2026-2030, Hải Phòng đặt mục tiêu 100% các cảng biển đạt tiêu chí cảng xanh; xây dựng Hải Phòng trở thành hình mẫu về cảng xanh, cảng thông minh; chuyển đổi thành công 2 Khu công nghiệp sinh thái (Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền và Khu công nghiệp Đình Vũ) làm mô hình điểm để nhân rộng khu công nghiệp sinh thái; phấn đấu tối thiểu 50% các khu công nghiệp đăng ký chuyển đổi và xây dựng khu công nghiệp sinh thái; phấn đấu 100% cụm công nghiệp (có chủ đầu tư hạ tầng) có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Phát triển năng lượng sạch, từng bước trở thành trung tâm năng lượng sạch hàng đầu cả nước; phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng tối thiểu 6,2% so với dự báo tổng tiêu thụ năng lượng toàn thành phố, trong đó ngành công nghiệp tiết kiệm tối thiểu 8,5% tổng tiêu thụ năng lượng toàn ngành.

Tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ châu Á; là trung tâm logistics xanh và công nghiệp công nghệ cao thông minh tầm quốc tế. Thành phố phấn đấu đạt và duy trì mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2045; giữ vững chỉ số Xanh cấp tỉnh trong nhóm dẫn đầu cả nước...

Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Phạm Văn Thép cho biết, lũy kế nửa đầu năm 2026, tổng vốn thu hút FDI tại Hải Phòng ước đạt hơn 2,9 tỷ USD, đạt 81,6% kế hoạch năm 2026 (3.600 triệu USD); trong đó, nổi bật là dự án cấp mới của Tập đoàn LG Innotek với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD.

Lũy kế đến tháng 6/2026, toàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp đã thu hút ước đạt 1.073 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 46 tỷ USD, Hải Phòng tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.

Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nửa cuối năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu hút FDI được giao theo Kế hoạch kịch bản tăng trưởng của thành phố, đạt từ 3,6-4 tỷ USD cả năm 2026 (tương ứng phấn đấu thu hút thêm khoảng 0,7-1,1 tỷ USD trong 6 tháng cuối năm); ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Theo đó, Ban Quản lý sẽ triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư theo phương thức tiếp cận chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, phân tách rõ theo ngành và thị trường mục tiêu. Bên cạnh việc duy trì dòng vốn từ các quốc gia, vùng lãnh thổ truyền thống (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore), Hải Phòng chủ động mở rộng tiếp cận các thị trường có công nghệ nguồn tại Hoa Kỳ và châu Âu; tăng cường phối hợp với các tổ chức xúc tiến quốc tế uy tín như JETRO, KOTRA, KCCI, AMCHAM, EUROCHAM, USABC nhằm mở rộng mạng lưới, tiếp cận đúng nhà đầu tư có tiềm năng và nhu cầu phù hợp.

Bên cạnh việc mở rộng các thị trường mới, Hải Phòng xác định xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua hoạt động đồng hành, hỗ trợ mạng lưới nhà đầu tư hiện hữu là kênh duy trì dòng vốn bền vững nhất. Việc giám sát, nắm bắt "sức khỏe" doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên nhằm tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn vận hành, tạo lập môi trường thông thoáng thúc đẩy các hoạt động mở rộng quy mô, tăng vốn và tái đầu tư.

Đặc biệt, Hải Phòng tập trung khai thác tối đa dư địa từ các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 và khung chính sách Khu thương mại tự do. Tiến trình cải cách hành chính được đẩy mạnh thông qua việc vận hành thủ tục đầu tư đặc biệt (luồng xanh) và cơ chế một cửa tích hợp, giúp rút ngắn tối đa thời gian thẩm định để đón đầu các dự án công nghệ cao, bán dẫn và điện tử.

Về mặt hạ tầng mềm, Ban Quản lý sẽ số hóa hệ thống dữ liệu tích hợp về quỹ đất, năng lực hạ tầng, cơ chế ưu đãi; đồng thời triển khai các chiến dịch truyền thông, quảng bá diện rộng song hành cùng việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm nâng tầm toàn diện năng lực quản lý và đáp ứng các tiêu chí khắt khe từ làn sóng đầu tư thế hệ mới./.

Khu FTZ Hải Phòng - mô hình tiên phong thay đổi diện mạo kinh tế của toàn vùng Khu Thương mại tự do thành phố Hải Phòng bố trí tại 3 vị trí chiến lược, không liền kề, gắn liền với hai Khu kinh tế động lực là Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.