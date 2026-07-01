UOB đầu tư 450 triệu USD xây trụ sở ở Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 1/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức Lễ khởi công xây dựng tòa nhà trụ sở mới mang tên UOB Plaza Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư khoảng 450 triệu USD.

Đây là ngân hàng nước ngoài đầu tiên phát triển và sở hữu trụ sở được xây dựng chuyên biệt trong khu vực Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC).

Dự án tọa lạc tại số 2 Tôn Đức Thắng, khu vực Ba Son, trên khu đất rộng 4.571m².

Công trình gồm 36 tầng, cao khoảng 160m được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn văn phòng hạng A, đồng thời đặt mục tiêu đạt chứng nhận công trình xanh BCA Green Mark, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Với tổng mức đầu tư khoảng 450 triệu USD, UOB Plaza Thành phố Hồ Chí Minh được xem là dấu mốc mới trong chiến lược phát triển dài hạn của UOB tại Việt Nam, thị trường được ngân hàng xác định là trọng điểm trong khu vực ASEAN.

Dự án cũng phản ánh kỳ vọng của UOB vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời gắn với định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế.

Theo UOB, việc xây dựng trụ sở mới tại khu vực VIFC-HCMC sẽ tạo nền tảng để ngân hàng mở rộng hoạt động, tăng cường kết nối Việt Nam với các dòng vốn, thương mại và đầu tư trong khu vực cũng như trên thế giới.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn UOB cho biết Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển của ngân hàng tại ASEAN.

“Tòa nhà trụ sở mới này thể hiện niềm tin của chúng tôi vào triển vọng phát triển của Việt Nam cũng như sự đồng hành của Ngân hàng với mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm tài chính quốc tế. Việc sở hữu các tòa nhà trụ sở tại cả 5 thị trường trọng điểm cho thấy cam kết dài hạn của chúng tôi đối với khu vực, cũng như đối với các doanh nghiệp và cộng đồng tại đây,” ông Wee Ee Cheong nói.

Theo lãnh đạo UOB, khi dự án hoàn thành, ngân hàng sẽ sở hữu trụ sở tại cả năm thị trường trọng điểm trong ASEAN gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, qua đó tăng cường khả năng kết nối khách hàng và hoạt động xuyên biên giới trong khu vực.

Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc UOB đầu tư xây dựng trụ sở mới là minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của Thành phố.

Cùng đó, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Thành phố đang triển khai đồng thời nhiều dự án hạ tầng trọng điểm nhằm tạo dư địa phát triển mới.

Bên cạnh các công trình hạ tầng giao thông, đô thị hay văn hóa, các công trình tài chính, sự hiện diện của các định chế tài chính quốc tế và các sản phẩm tài chính hiện đại sẽ tạo nên “hạ tầng mềm” của nền kinh tế gồm hạ tầng về vốn, thanh toán, thương mại, quản trị rủi ro, dữ liệu, nhân lực.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đánh giá cao vai trò của UOB trong việc kết nối dòng vốn đầu tư vào Việt Nam trong nhiều năm qua, đặc biệt ở các lĩnh vực như hạ tầng, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Công Vinh cho biết việc hình thành VIFC-HCMC được kỳ vọng sẽ giúp kết nối hiệu quả hơn các dòng vốn khu vực và toàn cầu với những lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng, logistics, sản xuất công nghệ cao, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, tài chính số, tài chính hàng hải, tài chính hàng không và các ngành kinh tế mới.

Sự hiện diện của các định chế tài chính quốc tế như UOB được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa góp phần hình thành hệ sinh thái tài chính có tính kết nối cao, hỗ trợ mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính của khu vực.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật.

Cùng với việc đầu tư trụ sở mới, Ngân hàng UOB dự kiến thành lập chi nhánh tại VIFC-HCMC khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng. Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý và các đối tác trong hệ sinh thái tài chính nhằm thúc đẩy kết nối dòng vốn, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với ASEAN và các thị trường quốc tế.

Với mạng lưới hoạt động tại nhiều quốc gia trong khu vực, UOB kỳ vọng có thể hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư mở rộng hoạt động xuyên biên giới, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập tài chính và thu hút dòng vốn vào Việt Nam trong thời gian tới./.

UOB nghiên cứu khả năng tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam Ngân hàng UOB (Singapore) đang nghiên cứu khả năng tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy dòng vốn từ Singapore và ASEAN vào Việt Nam.

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