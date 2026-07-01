Cà Mau khởi công dự án nhà máy điện gió hơn 6.300 tỷ đồng

Ngày 1/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau khởi công Dự án nhà máy Điện Gió khu du lịch Khai Long-Cà Mau giai Đoạn 1 tại ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi.

Theo Công ty CP Điện gió BCG-Khai Long 1, dự án có công suất 100MW (Megawatt) với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là trên 6.320 tỷ đồng. Diện tích sử dụng là 480,73ha, trong đó có 454ha khu vực biển và 26,73ha đất liền.

Dự án có 16 turbine gió công suất khoảng 6,25 MW/mỗi turbine, trạm biến áp 35/110kV và tuyến đường dây 110kV mạch kép đấu nối về Trạm 220kV Năm Căn với tổng chiều dài khoảng 24km.

Bà Phạm Thị Mai Phương - Phó Tổng giám đốc Công ty CP BCG Energy (chủ đầu tư) - thông tin dự án được triển khai từ nay đến tháng 4/2028, dự kiến đưa vào vận hành tháng 5/2028.

Dự án kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung điện sạch cho hệ thống điện quốc gia khoảng 253 GWh, tăng cường an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính (giảm khoảng 167.000 tấn C02/năm), đóng góp vào ngân sách địa phương khoảng 40-50 tỷ đồng/năm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số cho tỉnh Cà Mau.

“Doanh nghiệp quyết tâm tập trung mạnh mẽ nguồn lực để có thể thi công an toàn, chất lượng và đưa dự án vào vận hành theo đúng tiến độ đã cam kết, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và có trách nhiệm với cộng đồng địa phương trong thực hiện dự án,” bà Phương khẳng định.

Cũng theo bà Phương, dự án được triển khai nhằm bám sát định hướng phát triển năng lượng tái tạo của quốc gia, Quy hoạch điện VIII và các chính sách khuyến khích phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo, năng lượng xanh của tỉnh Cà Mau.

Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục pháp lý, giúp doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ pháp lý, giải phóng mặt bằng nhanh và đúng theo quy định pháp luật.

Cà Mau có bờ biển dài với tốc độ gió thuận lợi, đây là điều kiện tự nhiên đặc thù để tỉnh phát triển điện gió. Do vậy, tỉnh luôn xem phát triển năng lượng sạch là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng và giảm phát thải nhà kính, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện thông tin cùng với việc đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn, Cà Mau luôn quan tâm tạo môi trường thông thoáng tạo điều kiện cho doanh nghiệp đến đầu tư với phương châm “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả phục vụ.”

Việc khởi công Dự án nhà máy Điện Gió khu du lịch Khai Long-Cà Mau giai Đoạn 1 có ý nghĩa thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi cho năm 2026 và những năm tiếp theo. Đồng thời góp phần quan trọng vào việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế quý 2 và cả năm 2026 của tỉnh Cà Mau.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng mong muốn chủ đầu tư tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tập trung nguồn lực về tài chính, nhân lực và công nghệ triển khai dự án đúng tiến độ đã cam kết và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Đồng thời, tỉnh Cà Mau luôn tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp chủ động hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Trong 6 tháng vừa qua, Cà Mau đã khởi công 2 dự án điện gió: Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 13 công suất 100MW và Nhà máy điện gió Đông Hải 3 giai đoạn 1 công suất 50MW có vốn đầu tư gần 5.400 tỷ đồng tại xã Long Điền; Dự án Nhà máy điện gió Nhật Bản-Bạc Liêu có công suất thiết kế 50MW, tổng mức đầu tư gần 2.500 tỷ đồng tại xã Đông Hải./.

Thúc đẩy cơ hội đầu tư trong lĩnh vực điện gió, năng lượng tái tạo tại Việt Nam Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị doanh nghiệp thành viên GWEC chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển chuỗi cung ứng và hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

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