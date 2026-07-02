Tây Ninh không để khoảng trống trong quản lý khu vực cửa khẩu, biên giới

Tại Hội nghị triển khai Nghị định số 153/2026/NĐ-CP (ngày 14/5/2026) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về phạm vi địa bàn hoạt động hải quan và trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tay Ninh tổ chức ngày 2/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, thống nhất Nghị định số 153 ngay khi nghị định có hiệu lực từ ngày 5/7/2026; bảo đảm quản lý nhà nước chặt chẽ hơn nhưng tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, không để phát sinh khoảng trống trong quản lý khu vực cửa khẩu, biên giới.

Theo ông Nguyễn Hồng Thanh, Tây Ninh là địa phương có gần 369 km đường biên giới, nhiều cửa khẩu và hoạt động thương mại biên giới diễn ra sôi động, vì vậy việc triển khai hiệu quả Nghị định 153 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững quốc phòng, an ninh, tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thống nhất nhận thức, xem Nghị định 153 là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức lại phạm vi địa bàn hoạt động hải quan và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng quản lý tại khu vực cửa khẩu, biên giới.

Quá trình triển khai phải bảo đảm hai yêu cầu xuyên suốt là quản lý chặt chẽ hơn nhưng tạo thuận lợi hơn; không để khoảng trống trong quản lý nhà nước nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động của doanh nghiệp và đời sống người dân khu vực biên giới.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực XVII tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối trong hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai; chủ động tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng thời, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninhvà Ủy ban Nhân dân các xã, phường biên giới tăng cường phối hợp quản lý địa bàn, trao đổi thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân nắm bắt đầy đủ các quy định mới.

Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu chủ động triển khai ngay những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; những nội dung đã rõ phải tổ chức thực hiện ngay, nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Tại hội nghị, Chi cục Hải quan khu vực XVII đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định 153 và kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đại diện các sở, ngành, lực lượng chức năng và địa phương đã trao đổi, thống nhất nhiều giải pháp nhằm bảo đảm việc thực hiện nghị định đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVII Nguyễn Trần Hiệu, Nghị định 153 bổ sung, sửa đổi nhiều quy định liên quan đến phạm vi địa bàn hoạt động hải quan và trách nhiệm phối hợp giữa các lực lượng trong quản lý nhà nước về hải quan, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Điểm đáng chú ý là từ ngày 5/7/2026, 8 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh không còn thuộc địa bàn hoạt động hải quan, gồm: Tà Nông, Long Phước, Phước Chỉ, Long Thuận, Cây Gõ, Tân Phú, Tống Lê Chân và Hưng Điền A. Sau khi điều chỉnh, các lực lượng chức năng sẽ rà soát, xác định rõ phạm vi quản lý của từng đơn vị, bảo đảm phân công, phân cấp rõ ràng, không chồng chéo nhiệm vụ và không để phát sinh khoảng trống trong quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu, biên giới.

Theo kế hoạch triển khai, việc rà soát, xác định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan và phân định trách nhiệm quản lý của các lực lượng tại khu vực cửa khẩu, biên giới phải hoàn thành trước ngày 5/7/2026, thời điểm Nghị định có hiệu lực.

Việc kiểm kê, rà soát hiện trạng trụ sở, công trình và cơ sở vật chất tại các địa điểm không còn bố trí lực lượng hải quan thường trực hoàn thành trước ngày 30/7/2026 để tham mưu phương án tiếp nhận, quản lý và sử dụng hiệu quả.

Công tác tuyên truyền các quy định mới của Nghị định sẽ được triển khai cao điểm từ tháng 8 đến hết tháng 12/2026, sau đó duy trì thường xuyên gắn với chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh./.

Sau sắp xếp, Tây Ninh giảm 544 ấp, khu phố Sau sắp xếp, tỉnh Tây Ninh còn 987 ấp, khu phố, giảm khoảng 950 vị trí không chuyên trách ở ấp, khu phố, góp phần tăng cường quản lý, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát huy đặc thù địa phương.

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