Kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng trên 11% trong 6 tháng đầu năm 2026

Với sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành và sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đạt được những kết quả bứt phá toàn diện.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện cho hay tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 11,11%, cao hơn 0,04 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ khu vực công nghiệp-xây dựng và khu vực dịch vụ. Nhiều ngành kinh tế chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GRDP, duy trì mức tăng trưởng cao, nổi bật như công nghiệp chế biến, chế tạo vận tải... đã góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng chung của toàn tỉnh.

Tăng trưởng kinh tế quý 1 của tỉnh Quảng Ninh ghi nhận mức điều chỉnh đạt 10,31% (tăng 0,50 điểm phần trăm so với công bố ban đầu) và quý 2 ước bứt phá mạnh mẽ đạt 11,83%.

Sự tăng trưởng này ghi nhận đóng góp đồng đều và vững chắc từ các trụ cột kinh tế trọng điểm.

Cụ thể, khu vực dịch vụ tiếp tục đóng vai trò là động lực thúc đẩy chính với mức tăng trưởng vượt trội đạt 14,27%, cao hơn 0,02 điểm phần trăm so với kịch bản.

Khu vực công nghiệp và xây dựng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 11,00%, cao hơn kịch bản 0,84 điểm phần trăm (riêng ngành công nghiệp tăng trưởng đạt 10,83%, cao hơn kịch bản tới 1,15 điểm phần trăm).

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ổn định với mức tăng đạt 4,47%, trong khi thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng trưởng 4,85%.

Một trong những điểm sáng lớn nhất của Quảng Ninh trong nửa đầu năm 2026 là kết quả thu ngân sách nhà nước mang tính bứt phá, tạo dư địa tài chính vững chắc cho các mục tiêu phát triển cả năm.

Một góc Trung tâm tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt tới 48.556 tỷ đồng, đạt 66% dự toán năm, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước và vượt tới 22% kế hoạch 6 tháng.

Trong cơ cấu nguồn thu, thu nội địa đóng vai trò cốt lõi khi đạt 38.740 tỷ đồng, tăng tới 83% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu từ tiền sử dụng đất đạt 15.193 tỷ đồng (tăng gấp 4,7 lần cùng kỳ) nhờ sự đóng góp quan trọng từ các dự án lớn, tiêu biểu là dự án Hạ Long Xanh đóng góp hơn 10.000 tỷ đồng. Hoạt động xuất nhập khẩu cũng mang lại doanh thu ấn tượng cho ngân sách với 9.816 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Song song với đà tăng trưởng ngân sách, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 2.480 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 20.461 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên con số 14.135 doanh nghiệp.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Trong số đó, Quảng Ninh khẳng định sức hút lớn đối với dòng vốn nước ngoài khi tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt được trong 6 tháng đạt 1.078,04 triệu USD.

Địa phương đã thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án và điều chỉnh vốn cho 44 lượt dự án khác.

Đặc biệt, ngày 30/6 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị công bố một chuỗi các quy hoạch chiến lược mang tầm nhìn dài hạn, bao gồm Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2050; Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, Quảng Ninh cũng chính thức công bố đạt tiêu chí đô thị loại I.

Tại sự kiện trọng đại này, tỉnh đã trực tiếp trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, thành lập cụm công nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn đầu tư khổng lồ gần 45.000 tỷ đồng, tạo động lực mới mạnh mẽ cho giai đoạn 2026-2030.

Ngoài ra, điểm sáng lớn nằm ở công tác giải ngân vốn đầu tư công khi tính đến hết ngày 30/6, toàn tỉnh đã giải ngân đạt 10.138 tỷ đồng, đạt tới 96% chỉ tiêu giải ngân của 6 tháng. Riêng giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 đạt 9.187 tỷ đồng, tương đương 47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, vượt xa mức bình quân cả nước (26%) và cao hơn nhiều so với cùng kỳ (31,6%).

Những kết quả toàn diện trong 6 tháng đầu năm 2026 khẳng định các quyết sách đúng đắn, kịp thời của tỉnh Quảng Ninh.

Đây chính là nền tảng, bệ phóng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh tự tin hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội cho nửa cuối năm và cả giai đoạn 2026-2030./.

Quảng Ninh công bố quy hoạch chiến lược, hướng tới trung tâm đô thị quốc gia Với quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn 2075 vừa được công bố, Quảng Ninh đặt mục tiêu trở thành trung tâm đô thị quốc gia, phát triển xanh, thông minh và liên kết vùng mạnh mẽ.

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