Xuất khẩu sầu riêng Thái Lan sang Trung Quốc lập kỷ lục trong nửa đầu năm 2026

Xuất khẩu sầu riêng tươi của Thái Lan sang Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2026 đã lập mức cao kỷ lục, lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ baht (khoảng 3,08 tỷ USD), nhờ các biện pháp siết chặt kiểm soát chất lượng và cải cách quy trình quản lý xuất khẩu.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Suriya Jungrungreangkit cho biết tính đến ngày 30/6, nước này đã xuất khẩu 53.665 container sầu riêng tươi sang Trung Quốc, tương đương 872.237 tấn, thu về 100,08 tỷ baht.

Theo ông Suriya, kết quả trên phản ánh hiệu quả của việc cải tổ toàn diện hệ thống quản lý xuất khẩu sầu riêng trong 90 ngày đầu triển khai chính sách mới.

Thay vì xử lý từng vụ việc phát sinh, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan đã chuyển sang xây dựng cơ chế quản lý chất lượng đồng bộ trên toàn chuỗi cung ứng, từ vùng trồng, cơ sở đóng gói, phòng kiểm nghiệm đến khâu cấp chứng nhận kiểm dịch thực vật và xuất khẩu.

Một trong những biện pháp trọng tâm là triển khai quy định "4 không", gồm không thu hoạch sầu riêng non, không để xảy ra tình trạng sâu đục hạt, không gian lận nguồn gốc xuất xứ và không có dư lượng chất nhuộm công nghiệp Basic Yellow 2 (BY2).

Bên cạnh đó, Thái Lan áp dụng hệ thống sàng lọc nhiều lớp, tăng cường truy xuất nguồn gốc, quản lý rủi ro trên cơ sở khoa học và kết nối hệ thống giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật điện tử (e-Phyto), qua đó nâng cao tính minh bạch và rút ngắn thời gian thông quan.

Các biện pháp trên được triển khai trong bối cảnh xuất khẩu sầu riêng Thái Lan thời gian qua chịu sức ép từ việc Trung Quốc tăng cường các yêu cầu về kiểm dịch động thực vật (SPS), đặc biệt đối với các lô hàng bị phát hiện tồn dư chất Basic Yellow 2, nhiễm cadimi, sầu riêng thu hoạch non hoặc có dấu hiệu gian lận về vùng trồng và cơ sở đóng gói.

Theo Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, việc nâng cao tiêu chuẩn quản lý đã góp phần khôi phục niềm tin của thị trường Trung Quốc, bảo đảm hoạt động xuất khẩu diễn ra thông suốt và nâng cao năng lực cạnh tranh của sầu riêng Thái Lan. Bộ này đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong cả năm 2026 đạt khoảng 150 tỷ baht (tương đương 4,62 tỷ USD).

Người đứng đầu Cục Nông nghiệp Thái Lan Raphiphat Chandrasriwong cho biết cơ quan này đang chuyển đổi sang mô hình "cơ quan quản lý thông minh" (Smart Regulator), ứng dụng khoa học, công nghệ và quản lý rủi ro trong toàn bộ quá trình giám sát xuất khẩu.

Mục tiêu là giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp và nông dân, đồng thời nâng cao uy tín của nông sản Thái Lan trên thị trường quốc tế thông qua hệ thống quản lý hiện đại, minh bạch và có khả năng truy xuất nguồn gốc./.

Malaysia: Giá sầu riêng Musang King giảm tới 90% do dư thừa nguồn cung Tại Malaysia, giống sầu riêng Musang King có giá trị rất cao vừa được tiêu thụ trong nước, vừa được xuất khẩu, chủ yếu sang thị trường Trung Quốc.