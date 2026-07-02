Giá vàng khởi sắc khi dữ liệu việc làm Mỹ suy yếu

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên chiều 2/7, khi dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và giá dầu giảm đã xoa dịu nỗi lo lạm phát.

Hiện giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp để tìm thêm chỉ dấu về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 14 giờ 20 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 4.074,65 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 23/6. Giá vàng Mỹ giao tháng 8/2026 cũng nhích nhẹ 0,1% lên mức 4.087 USD/ounce.

Kim loại quý này đã phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn 7 tháng sau khi dữ liệu cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ chỉ tạo ra 98.000 việc làm trong tháng 6/2026, thấp hơn đáng kể so với dự báo 118.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế. Theo giới chuyên gia, kỳ vọng rằng dữ liệu việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp sắp công bố sẽ phản ánh sự suy yếu tương tự đã hỗ trợ đà đi lên của kim loại quý này.

Báo cáo việc làm công bố vào cuối cùng ngày (theo giờ địa phương) được kỳ vọng sẽ định hình rõ nét hơn lộ trình lãi suất của Fed. Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ, bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên song lại khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng giảm đáng kể.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 66%.Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,5% lên 60,03 USD/ounce. Giá bạch kim cũng tăng 2,4% lên 1.614,80 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 14 giờ 38 phút ngày 2/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 145,40-148,40 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng ngày 2/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (2/7) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji.