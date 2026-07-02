Israel tuyên bố duy trì hiện diện quân sự tại Liban, Syria và Gaza

Ngày 1/7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sẽ duy trì sự hiện diện quân sự tại Liban, Syria và Dải Gaza mà không có bất kỳ hạn chế nào về mặt thời gian, nhằm bảo vệ các công dân và các khu định cư.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua, Bộ trưởng Katz và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng sự hiện diện của binh sỹ nước này tại các vùng đệm ở Liban, Syria và Dải Gaza là một phần trong khái niệm an ninh mới nhằm ngăn ngừa các lực lượng xâm nhập lãnh thổ Israel như vụ tấn công của Phong trào Hồi giáo Hamas vào ngày 7/10/2023.

Theo Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA), ngày 1/7, các hoạt động quân sự của Israel tiếp diễn tại miền Nam Liban, với nhiều vụ không kích bằng thiết bị bay không người lái (drone), pháo kích.

Ngày 1/7, một drone của Israel đã không kích một xe ôtô đang đỗ tại khu Deir thuộc thị trấn Nabatieh al-Fawqa ở miền Nam Liban.

Chưa đầy 30 phút sau, chiếc drone này tiếp tục thực hiện đợt không kích thứ 2 nhằm vào thị trấn. NNA cho biết binh sỹ Israel sau đó đã nổ súng về phía các tình nguyện viên thuộc lực lượng cứu trợ địa phương khi họ đang trên đường đến dập đám cháy bùng phát do chiếc xe bị trúng tên lửa. Vụ việc không gây thương vong.

Trước đó, NNA cho biết lực lượng Israel đã triển khai drone và pháo binh để tiến hành nhiều hoạt động quân sự tại miền Nam Liban, gồm thả lựu đạn gây choáng, gây nổ và pháo kích tại các khu vực thuộc huyện Bint Jbeil.

Bộ Y tế Liban cho biết kể từ ngày 2/3, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 4.297 người thiệt mạng và 12.196 người bị thương. Các vụ việc trên xảy ra bất chấp thỏa thuận khung mà Liban và Israel mới đạt được nhằm chấm dứt các hành động thù địch dọc khu vực biên giới.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan Quản lý sân bay Israel (IAA) và các hãng hàng không cho biết 3 hãng hàng không quốc tế đã nối lại các chuyến bay tới Israel từ ngày 1/7, bốn tháng sau khi bùng phát xung đột giữa Israel, Mỹ và Iran.

Hãng hàng không Lufthansa của Đức đã khôi phục các chuyến bay giữa sân bay Frankfurt và sân bay quốc tế Ben Gurion, gần thành phố Tel Aviv, với tần suất 2 chuyến/ngày. Hãng cũng cho biết sẽ nối lại đường bay Munich-Tel Aviv từ ngày 1/8, cũng với tần suất 2 chuyến/ngày.

Hãng hàng không quốc gia Italy ITA Airways, thành viên của Tập đoàn Lufthansa, cũng đã khôi phục 2 chuyến bay/ngày từ thủ đô Rome đến Tel Aviv.

Theo Tập đoàn Lufthansa, hai hãng thành viên khác là Swiss và Brussels Airlines sẽ nối lại các chuyến bay tới Tel Aviv trong tháng 8, trong khi Austrian Airlines đã khôi phục đường bay này từ đầu tháng 6. Trong khi đó, hãng hàng không quốc gia Latvia airBaltic cũng nối lại đường bay Riga–Tel Aviv với tần suất 3 chuyến/tuần.

IAA dự báo khoảng 2,3 triệu lượt hành khách sẽ đi qua sân bay quốc tế Ben Gurion trong tháng 7, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025./.

Thỏa thuận Israel-Liban đối mặt nguy cơ bế tắc vì điều kiện giải giáp Hezbollah Văn kiện an ninh mới giữa Israel và Liban gắn việc rút quân với yêu cầu Hezbollah giải giáp đang làm dấy lên nhiều tranh luận về tính khả thi và triển vọng ổn định tại miền Nam Liban.