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Syria thành lập Quốc hội chuyển tiếp đầu tiên sau biến động chính trị

Quy trình thành lập cơ quan lập pháp đầu tiên của Syria kể từ khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ tháng 12/2024 đã hoàn tất và dự kiến tổ chức phiên họp đầu tiên vào ngày 6/7 tới.

Nguyễn Hằng
Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. (Ảnh: AA/TTXVN)
Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. (Ảnh: AA/TTXVN)

Ngày 1/7, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã hoàn tất quy trình thành lập cơ quan lập pháp đầu tiên của nước này kể từ khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ tháng 12/2024.

Quốc hội mới thành lập của nước này dự kiến tổ chức phiên họp đầu tiên vào ngày 6/7 tới.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, Chủ tịch Ủy ban cấp cao về bầu cử Quốc hội đã trình bày một sắc lệnh của Tổng thống, trong đó bao gồm tên của các thành viên Quốc hội được bầu và danh sách 1/3 số thành viên còn lại do ông Sharaa bổ nhiệm.

Quốc hội hiện nay của Syria là cơ quan lập pháp chuyển tiếp được thành lập sau biến động chính trị cuối năm 2024. Cơ quan này gồm 210 thành viên: 2/3 số ghế được bầu chọn gián tiếp thông qua các hội đồng bầu cử cấp tỉnh, trong khi 70 nghị sỹ còn lại do tổng thống chuyển tiếp bổ nhiệm.

Sau khi nắm quyền, chính quyền mới đã giải tán Quốc hội trước đây, đồng thời thông qua Tuyên bố Hiến pháp tạm thời để điều hành giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 5 năm.

Tuyên bố này quy định Quốc hội mới sẽ có nhiệm kỳ 2 năm rưỡi, thực hiện quyền lập pháp cho đến khi Hiến pháp chính thức được thông qua và các cuộc bầu cử mới được tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Syria #Quốc hội #Lập pháp Syria
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