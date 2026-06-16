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Syria cảnh báo ngăn chặn các hành vi trả thù liên quan chế độ Assad

Chính quyền Syria tuyên bố không dung thứ các hành động trả đũa ngoài khuôn khổ pháp luật, trong khi tiếp tục điều tra và xử lý các cá nhân bị cáo buộc liên quan những vi phạm dưới thời ông al-Assad.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. (Ảnh: AA/TTXVN)
Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. (Ảnh: AA/TTXVN)

Theo AFP, chính quyền Syria ngày 15/6 đã đưa ra cảnh báo chống lại các hành vi trả thù nhằm vào những cá nhân bị cáo buộc có liên hệ với chính quyền của nhà lãnh đạo bị lật đổ Bashar al-Assad, sau khi các cuộc biểu tình kêu gọi trách nhiệm giải trình và các hành vi tự ý thực thi công lý xuất hiện.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Nội vụ Noureddine al-Baba cho biết chính quyền Hồi giáo mới của Syria cam kết sẽ đưa những kẻ phạm tội trong thời kỳ Assad ra trước ánh sáng công lý.

Tuy nhiên, ông Noureddine al-Baba nói thêm: "Nhà nước kiên quyết bác bỏ việc biến yêu cầu chịu trách nhiệm giải trình thành một hành động trả thù," đồng thời nhấn mạnh rằng công lý phải được thực hiện thông qua hệ thống pháp luật.

Ông Noureddine al-Baba cho biết bộ phận chống khủng bố đang giam giữ khoảng 6.000 quân nhân thời kỳ Assad, bao gồm cả hàng chục sỹ quan cấp cao.

Các cuộc biểu tình đã diễn ra trong những ngày gần đây - bao gồm cả ở các thành phố Aleppo, Idlib, Deir Ezzor, Raqa và Hama - để kêu gọi trách nhiệm giải trình đối với những đối tượng được gọi là "tàn dư chế độ" Assad và "shabiha," những dân quân đã giúp đàn áp những người bất đồng chính kiến dưới thời nhà lãnh đạo lâu năm này./.

(Vietnam+)
#Syria #Bashar al-Assad #biểu tình #trả thù Syria
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