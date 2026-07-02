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Trực thăng Mỹ gặp nạn, 1 binh sỹ Mỹ mất tích và 3 người bị thương

Quân đội Mỹ cho biết, một binh sỹ Mỹ mất tích và 3 người bị thương sau khi chiếc trực thăng MH-60S Seahawk chở họ phải hạ cánh khẩn cấp xuống Biển Arab.

Phạm Hà

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông ngày 1/7 dẫn thông báo của quân đội Mỹ cho biết, một binh sỹ Mỹ mất tích và 3 người bị thương sau khi chiếc trực thăng MH-60S Seahawk chở họ phải hạ cánh khẩn cấp xuống Biển Arab.

Theo đánh giá ban đầu của quân đội Mỹ, không có dấu hiệu cho thấy vụ việc liên quan đến hành động thù địch.

Trong tuyên bố, Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ cho biết lực lượng này đang tiến hành tìm kiếm thành viên phi hành đoàn mất tích, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hạ cánh trực thăng xuống mặt nước là thao tác nguy hiểm, ngay cả với các phi công giàu kinh nghiệm, do máy bay có nguy cơ lật úp khi tiếp xúc với mặt biển./.

(TTXVN/Vietnam+)
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