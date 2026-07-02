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Liban khẳng định không nhượng bộ chủ quyền trong đàm phán với Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun tuyên bố những cuộc đàm phán với Israel là nỗ lực ngoại giao nhằm tránh đổ máu, đồng thời nhấn mạnh Beirut sẽ không nhượng bộ "dù chỉ một tấc đất" lãnh thổ cho Israel.

Viết Thành
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Liban khẳng định không nhượng bộ chủ quyền trong đàm phán với Israel
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Liban khẳng định không nhượng bộ chủ quyền trong đàm phán với Israel.

Israel tuyên bố duy trì hiện diện quân sự tại Liban, Syria và Gaza.

Tương lai bất định ở Gaza sau 1.000 ngày kể từ xung đột Israel - Hamas.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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