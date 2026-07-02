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Đánh bom quán càphê gây thương vong lớn tại Syria

Nghi phạm đã vào một quán càphê đông đúc ở khu vực al-Hijaz, cách Cung điện Công lý - trụ sở của các tòa án chính thuộc hệ thống tư pháp Syria - khoảng 100m và đặt thiết bị nổ tự chế dưới gầm bàn.

Bích Liên
Lực lượng an ninh Syria tuần tra tại Damascus. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng an ninh Syria tuần tra tại Damascus. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một vụ nổ đã làm rung chuyển một quán càphê đông đúc ở trung tâm thủ đô Damascus của Syria khiến 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Sự việc xảy ra ở khu vực al-Hijaz, cách Cung điện Công lý - trụ sở của các tòa án chính thuộc hệ thống tư pháp Syria - khoảng 100m.

Theo các nguồn tin, nhiều nhân viên cũng như những người đến tòa án thường hay ngồi ở quán càphê này.

Bộ Nội vụ Syria cho biết chính quyền đã phong tỏa khu vực sau vụ nổ.

Cảnh sát và tình báo quân sự có mặt tại hiện trường để thiết lập vùng an ninh. Trong khi đó, chó nghiệp vụ đang tìm kiếm chất nổ.

Theo các nguồn tin an ninh ban đầu, một đối tượng đã vào quán càphê và dường như đã đặt thiết bị nổ tự chế dưới gầm bàn rồi rời đi về phía tòa án, có thể là để thực hiện thêm các vụ tấn công khác.

Hiện chưa xác định được thủ phạm cũng như động cơ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Syria #đánh bom #quán càphê Syria
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