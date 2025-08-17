Đánh bom xe tại khu ngoại giao ở thủ đô Syria

AFP đưa tin hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin một vụ đánh bom xe đã xảy ra tại thủ đô Damascus tối 16/8 nhưng không gây thương vong.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra tại khu vực Mazzeh, nơi được coi là khu dân cư cao cấp của Damascus khi có nhiều Đại sứ quán và văn phòng của Liên hợp quốc.

SANA cho biết vụ nổ xuất phát từ “thiết bị nổ được gài trong một chiếc xe cũ."

Trong khi đó, Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria xác nhận vụ đánh bom nhằm vào một chiếc xe gần một khách sạn tại khu vực Mazzeh.

Trước đó, tình hình bạo lực và xung đột tái bùng phát tại miền Nam Syria, trong khi Israel tiếp tục mở rộng hoạt động quân sự tại đây.

Những diễn biến mới này làm dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn mong manh đứng trước nguy cơ đổ vỡ cũng như những tác động đến tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad tháng 12 năm ngoái./.

Bạo lực tái bùng phát tại miền Nam Syria Các nhóm vũ trang đã tấn công lực lượng an ninh nội địa Syria tại tỉnh Sweida, miền Nam nước này, khiến ít nhất một nhân viên thiệt mạng và một số người khác bị thương.