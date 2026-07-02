Venezuela gồng mình sau thảm họa: 600 dư chấn, hơn 2.000 người tử vong

Một tuần sau động đất, Venezuela vẫn ghi nhận hơn 600 dư chấn. Hơn 2.000 người thiệt mạng, trên 10.000 người bị thương, bệnh viện quá tải, chính quyền duy trì tình trạng khẩn cấp để khắc phục hậu quả

Một tuần sau trận động đất nghiêm trọng tại Venezuela, công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả vẫn diễn ra khẩn trương. Hệ thống y tế rơi vào tình trạng quá tải khi các bệnh viện phải hoạt động 24/24, thiếu thuốc men và vật tư, ưu tiên điều trị bệnh nhân nặng.

Hàng chục điểm trú ẩn tạm thời được thiết lập để hỗ trợ người dân mất nhà cửa, đồng thời cung cấp dịch vụ y tế và hỗ trợ tâm lý.

Tính đến ngày 2/7, thảm họa đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, trên 10.000 người bị thương và hơn 600 dư chấn tiếp tục xảy ra.

Chính quyền Venezuela duy trì tình trạng khẩn cấp, huy động mọi nguồn lực trong nước và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả./.