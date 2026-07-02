Pháp tranh cãi về lịch bầu cử tổng thống 2027 sát Ngày Quốc tế Lao động

Quyết định của Chính phủ Pháp ấn định bầu cử Tổng thống năm 2027 vào ngày 18/4 (vòng một) và 2/5 (vòng hai) đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trong giới chính trị và các nghiệp đoàn, dù nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận cánh tả.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tranh cãi tập trung vào việc vòng hai diễn ra ngay sau Ngày Quốc tế Lao động 1/5 - dịp thường gắn với các cuộc tuần hành, biểu tình quy mô lớn của các nghiệp đoàn.

Đây cũng là lần đầu tiên dưới nền Cộng hòa thứ Năm, một vòng bầu cử tổng thống diễn ra sát ngày lễ mang ý nghĩa biểu tượng này.

Một số chính trị gia cánh hữu, trong đó có ông Bruno Retailleau, Chủ tịch đảng Những người Cộng hòa (LR), cho rằng việc lựa chọn thời điểm trên có thể làm gia tăng căng thẳng chính trị, khi các cuộc biểu tình ngày 1/5 diễn ra ngay trước vòng bỏ phiếu quyết định.

Họ cũng cảnh báo nguy cơ các hình ảnh bạo lực đường phố bị khai thác trong chiến dịch tranh cử.

Ở chiều ngược lại, nhiều lãnh đạo cánh tả cho rằng ngày 1/5 vốn là dấu mốc truyền thống của phong trào lao động và việc ấn định lịch bầu cử chủ yếu xuất phát từ các quy định của Hiến pháp, không mang động cơ chính trị.

Theo Hiến pháp Pháp, bầu cử tổng thống phải được tổ chức trong khoảng từ 20 đến 35 ngày trước khi nhiệm kỳ đương nhiệm kết thúc. Vì vậy, Chính phủ chỉ có ít phương án lựa chọn về thời điểm và sau khi tham vấn, các chính đảng đã quyết định tổ chức bầu cử vào các ngày 18/4 và 2/5.

Chính phủ khẳng định đây là quyết định mang tính kỹ thuật, không nhằm tạo lợi thế cho bất kỳ lực lượng chính trị nào, đồng thời cho rằng thời điểm này vẫn bảo đảm các ứng viên có đủ thời gian vận động tranh cử và có thể góp phần thúc đẩy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu.

Trong khi đó, các nghiệp đoàn phản đối, cho rằng việc bố trí vòng hai ngay sau ngày 1/5 có nguy cơ làm lu mờ các hoạt động truyền thống của phong trào lao động trong thời điểm chính trị quan trọng.

Bất chấp những tranh cãi, chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định sẽ giữ nguyên lịch trình bầu cử, coi đây là phương án phù hợp nhất với khuôn khổ hiến pháp và bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra trước khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào giữa tháng 5/2027./.

Pháp cảnh báo nguy cơ AI can thiệp cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 Theo các báo cáo mới nhất của Viginum, một số trang web giả mạo các tờ báo địa phương nổi tiếng như La Voix du Nord hay Midi Libre đã đăng tải hàng loạt bài viết sai sự thật được tạo ra bằng AI.